Reino Unido quer extraditar Christian Brueckner: detetives acreditam ter provas para o acusar de homicídio

Autoridades londrinas estão a reunir provas contra o principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann. Objetivo é julgá-lo em Londres.
A Polícia Metropolitana de Londres está a pressionar o Ministério Público alemão para avançar com um processo de extradição Christian Brueckner, avança o The Telegraph. O objetivo é levar o alemão a julgamento no Reino Unido e acusá-lo formalmente pelos crimes de rapto e homicídio de Madeleine McCann. Para isso, os detetives já estão até a reunir provas.
Christian Brueckner no Tribunal Regional de Braunschweig, em Brunswick, AlemanhaJulian Stratenschulte/Pool via AP
Caso o pedido seja autorizado, o suspeito poderá ser julgado no Old Bailey - o principal tribunal criminal de Londres. Pelo caminho há, no entanto, um obstáculo: a Constituição alemã impede a extradição dos seus cidadãos para países fora da União Europeia. Nesse caso, se o julgamento no Reino Unido não for viável, a polícia londrina já disse estar disposta a partilhar as provas de que dispõe com as autoridades portuguesas ou alemãs.
A informação foi também confirmada pela Polícia Judiciária à SIC Notícias, que disse estar a trabalhar em conjunto com as autoridades britânicas.
"No próximo ano assinalam-se 20 anos desde o desaparecimento de Madeleine McCann. Se as provas forem suficientemente sólidas para extraditar o principal suspeito e julgá-lo aqui, é isso que procuraríamos fazer", avançou uma fonte interna da polícia Scotland Yard ao The Telegraph. "A nossa prioridade neste momento é reunir provas mais sólidas possíveis contra esse principal suspeito."
Por enquanto, o caso continua a ser investigado como se tratando de uma pessoa desaparecida e não de um homicídio.
Christian Brueckner foi identificado como principal suspeito no caso de Maddie McCann em 2022, isto porque na altura em que a menina desapareceu, a 3 de maio de 2007, na Praia da Luz, Algarve, o alemão terá recebido um telefonema naquela zona à noite. Apesar disso, o alemão negou sempre qualquer envolvimento no desaparecimento da menina.
Volvidas quase duas décadas, as autoridades continuam empenhadas em investigar o caso: em maio de 2023, foi até realizada uma extensa busca na barragem do Arade, em Silves, - uma área a cerca de 45 minutos da Praia da Luz, descrita por Brüeckner como um "pequeníssimo paraíso" e onde terá enterrado brinquedos e roupas de crianças junto ao túmulo do seu cão. A operação não resultou, no entanto, em novas provas.
Desde então, Brüeckner já foi condenado por violação e outros crimes sexuais, mas acabou libertado em setembro de 2025.