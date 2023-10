Retornados. Histórias dos que fugiram das antigas colónias

Houve casamentos com anéis emprestados e rolos de fotografia fora de prazo; bebés que nasceram ao som de tiros e miúdos de 12 anos a conduzir automóveis rumo à fronteira com à África do Sul. No horizonte, a metrópole distante e muitas vezes desconhecida, para onde ninguém queria vir. E de onde alguns voltariam a sair.