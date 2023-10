Ano da primeira guerra do Golfo, do massacre de Santa Cruz, em Timor, ou da dissolução do Pacto de Varsóvia, 1991 foi decisivo para José Rodrigues dos Santos. Cara-bandeira da estação pública de televisão, como jornalista viveu e noticiou alguns dos mais importantes acontecimentos das últimas três décadas, mas foi através da escrita que destapou a sua própria personagem.