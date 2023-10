A filha mais nova do psiquiatra acredita que pode ter sido a mãe (e viúva do psicanalista) a envenená-lo.

Tribunal cita Carlos Amaral Dias: “Quem me envenenou não tinha intenção de me matar”

Carlos Amaral Dias suspeitava de que alguém em sua casa lhe estava a dar medicamentos em demasia, mas ignorava quem, ou o porquê. A principal suspeita do Ministério Público é que foi a viúva do psiquiatra que o envenenou com benzodiazepinas, mas várias testemunhas ouvidas esta quarta-feira no Campus de Justiça, em Lisboa, desvalorizaram esta hipótese. Já a filha mais nova do psicanalista e meia-irmã de Joana Amaral Dias, suspeita que possa ter sido a mãe a envenenar o pai.