Retornados: as memórias da boa vida nas colónias

Em Moçambique, José Parreira conviveu com o pai de José Rodrigues dos Santos, foi amigo do pai de José Castelo Branco e um dia até deu boleia a Marcelo Rebelo de Sousa. Nasceu em Lisboa em 1936, por mero acaso, porque a mãe, grávida, estava de visita à Metrópole. O pai era fiscal de caça em Lourenço Marques, e ele próprio viria depois a ter o mesmo emprego. "Ganhava 2 contos e qualquer coisa e controlava as licenças e o número de abates." A carne era depois vendida em hasta pública na capital, Lourenço Marques (hoje Maputo). Pai e filho foram também caçadores. "O meu pai matou 506 elefantes. Eu, 25 a 40." Eram outros tempos.



Um dia, José Parreira conheceu a futura mulher em Mambone (a 850 km da capital) e casaram-se em 1960. "Foi o primeiro casamento de brancos em Mambone. Tivemos 200 e tal convidados, grande parte veio de avião, de Tete, da Beira e de Lourenço Marques." Os noivos entraram no copo-d’água ao som de Kanimambo, um êxito da altura, de João Maria Tudela. O bolo veio de avião, pela mão de um dos convidados, o próprio piloto, e o prato principal foi arroz à valenciana. No dia seguinte, os convidados foram fazer um safári.



Depois de casar, José Parreira foi para Montepuez, em Cabo Delgado, onde Baltasar Rebelo de Sousa, governador de Moçambique, fez a passagem de ano de 1969 junto das forças armadas que combatiam focos de guerrilha independentista. "O Marcelo veio no meu carro, fui buscá-lo ao aeroporto e levei-o no meu Land Rover." Ao colo do atual presidente da República seguia o filho de José Parreira, criança ainda.