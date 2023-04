Restaurante cobrou 510 euros a clientes por terem feito reserva e não aparecerem. Juiz concordou

O Tribunal de Primeira Instância de San Sebastián, em Espanha, rejeitou uma ação movida por um cliente contra o restaurante Amelia que lhe cobrou 510 euros como multa por não ter aparecido no dia em que fez uma reserva para três pessoas.







Amelia San-Sebastian

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Xabier de La Maza, gerente do grupo Amelia, ao qual pertence o Amelia San Sebastián de Paulo Airaudo, referiu que o grupo está feliz por receber uma "aprovação do sistema". Este tipo de multa "é uma regra básica de funcionamento desde 2017".O cliente decidiu processar o restaurante depois de este ter debitado 510 euros da sua conta bancária por não ter comparecido para jantar no dia 16 de julho de 2021, apesar de quatro dias antes ter confirmado a sua presença através do email.Algum mal-entendido terá levado o cliente, que estava hospedado no hotel em que o restaurante se localiza, no dia 17 de julho, a deslocar-se às instalações para confirmar a reserva. Depois de ser informado que tinha efetuado a reserva para a noite anterior foi-lhe oferecida a possibilidade de usufruir da mesma 15 dias depois, o que recusou.Os documentos do julgamento referem que o cliente alterou a data da reserva para pernoitar no hotel mas que reconheceu que se esqueceu de alterar também a reserva do restaurante. Ainda assim defende que a política de cancelamento do Amelia não está clara nem visível no momento em que fez a reserva, nem em nenhuma das comunicações posteriores, argumentando ainda que o valor cobrado é exagerado.No entanto o juiz descartou ambos os argumentos uma vez que antes de se ter acesso ao sistema de reservas do restaurante é visível uma notificação que esclarece que a política de cancelamento é "muito rígida" tendo como objetivo: "Proteger o nosso pequeno negócio".Qualquer cancelamento ou alteração depois de mais de 96 horas da reserva está sujeito, neste momento, a uma taxa de 291 euros por pessoa. O gerente esclareceu que o restaurante tem uma capacidade máxima para vinte pessoas pelo que "se o cliente tiver algum problema": "Cobramos sempre pelos menus reservados, mas normalmente damos ao cliente um voucher para que possa remarcar num período de um ano, este voucher pode até servir como um presente".