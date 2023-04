Itália. Capturado o urso que matou corredor nos Alpes

O animal foi capturado na madrugada, próximo do local onde, no início do mês, atacou um jovem de 26 anos. No próximo mês tribunal decide se é abatido ou se volta para a natureza.

A morte de Andrea Papi, jovem italiano de 26 anos que no início deste mês foi atacado por um urso selvagem enquanto fazia um percurso de corrida, chocou a comunidade de Trentino-Alto Adige, região italiana entrincheirada entre a Suíça e a Áustria.







Provincia de Trento

Na madrugada de terça-feira, as autoridades italianas acabaram por capturar o animal. Trata-se de JJ4, um urso-marsicano fêmea de 17 anos, que já havia atacado e ferido pai e filho enquanto estes caminhavam no Monte Peller, Itália, em 2020. A equipa, que recorreu a uma armadilha em forma de tubo e a cães para seguir o rasto do urso, teria ordem para disparar a matar mas acabou por capturar o animal vivo.JJ4, que tinha por perto três crias, foi sedada e entretanto encaminhada para o centro de cuidados animais de Casteller, perto de Trento, onde vai aguardar a decisão do tribunal, no próximo mês, sobre se será reintegrada no habitat ou abatida. Questionado pela comunicação social, Maurizio Fugatti, governador da província italiana, disse que as autoridades "gostariam de ter matado o urso no local".Estes animais são, contudo, uma espécie protegida em Itália e a sua população tem vindo a aumentar nos últimos anos, ultrapassando agora a centena, depois dos esforços para serem reintroduzidos na região, há duas décadas. Os pais de JJ4 foram trazidos da Eslovénia para o Norte italiano sob o projeto de conservação europeu Life Ursus.Duas das três crias seriam também capturadas mas posteriormente libertadas. O chefe da Proteção Civil de Trentino garantiu ao público que os animais não representam risco para os humanos. As autoridades locais confirmaram, entretanto, que as crias têm cerca de 2 anos e que estão na fase de desmame. Após a captura de JJ4, os três deixaram a área.Recorde-se que Andrea Papi foi mortalmente atacado enquanto corria num caminho próximo da cidade de Caldes, no sopé do Monte Peller, nas Dolomitas de Brenta. Trata-se do primeiro cidadão italiano a morrer vítima de um urso nos tempos modernos.