Príncipe André acusado formalmente de abuso sexual

As mais lidas

O tribunal federal de Manhattan recebeu na segunda-feira um processo contra o príncipe André, filho da rainha Isabel II. O processo foi colocado pela defesa de Virginia Giuffre, que acusa o príncipe André de a ter agredido sexualmente quando tinha 17 anos. Virginia Giuffre é uma das alegadas vítimas de Jeffrey Epstein, empresário acusado de tráfico e abuso sexual.



Reuters

"Os poderosos e ricos não estão isentos de serem responsabilizados pelas suas ações", escreveu Virginia Giuffre em comunicado, acrescentando que a decisão não foi tomada "de forma leve" e que pretende provar que foi traficada e agredida sexualmente pelo príncipe André. "Sei que esta ação me sujeitará a mais ataques do príncipe André, mas se não o fizesse estaria a dececionar todas as vítimas."

Já em 2019, em entrevista à BBC, o membro da família real disse não se lembrar de ter conhecido a mulher que agora o acusa de abuso sexual. Apesar de recusar sempre qualquer acusação, o príncipe André acabou por se demitir das suas funções oficiais.

A alegada vítima relaciona ainda o membro da família real com o empresário Jeffrey Epstein, ao relatar que um dos abusos sexuais ocorreu na casa de Ghislaine Maxwell. Nesse momento, foi obrigada por Maxwell, Jeffrey Epstein a ter relações sexuais com o príncipe André.