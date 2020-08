Jeffrey Epstein tentou juntar material incriminatório contra o príncipe André, o filho mais novo da rainha Isabel II, e para isso forçou uma rapariga menor a ter sexo com ele. É o que indicam documentos divulgados por um tribunal de Nova Iorque, EUA, relativos ao processo que colocou Virginia Giuffre (que alega ter tido relações sexuais com o príncipe André quando era menor) contra Epstein e Ghislaine Maxwell em 2015. Este processo, de difamação, acabou por ser decidido a favor de Giuffre, em 2017.Ghislaine Maxwell era namorada de Epstein, e aguarda agora julgamento na prisão por acusações de tráfico sexual. Epstein é o magnata que se suicidou em 2019 na prisão, depois de ter sido acusado de tráfico sexual de menores e abuso sexual.Segundo os documentos do tribunal, este alegado encontro teve lugar na ilha privada de Epstein, nas Ilhas Virgens, EUA. Epstein disse à rapariga, cuja identidade não é revelada no papel, mas que se sabe ser Virginia Roberts Giuffre, a "dar ao príncipe o que ele pedisse e que lhe relatasse os detalhes do abuso sexual".O documento indica que Epstein alegadamente fez tráfico com a rapariga levando-a a pessoas poderosas para conseguir "ganhos financeiros, pessoais, politicos e de negócios, bem como para obter potenciais informações para chantagens".Nos documentos também é indicado que o príncipe tentou pressionar os Estados Unidos para que fosse conseguido um acordo favorável para Epstein.Virginia Giuffre acusou Epstein e Maxwell de a terem abusado sexualmente e diz ter sido forçada a ter sexo com o príncipe André, o que ele nega. Nos documentos, uma orgia é indicada como uma das três ocasiões em que essas relações sexuais aconteceram. As outras ocorreram nos apartamentos de Maxwell em Nova Iorque e Londres.Ao jornal britânico The Guardian, um amigo do príncipe André disse que "o tribunal federal de recurso dos EUA disse em 2019 que estas alegações deviam ser tratadas com 'extremo cuidado'", recordando que são alegações.Giuffre foi mantida como escrava sexual entre 1999 e 2002, até conseguir fugir.