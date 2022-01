Acordo entre Jeffrey Epstein e acusadora pode absolver príncipe André

Um tribunal de Nova Iorque tornou público um acordo entre o agente financeiro Jeffrey Epstein e Virginia Giuffre, que afirma ter sido sexualmente abusada pelo príncipe André enquanto vítima do círculo de tráfico sexual operado por Epstein a partir dos anos 2000 e contra quem tem um processo judicial.



O acordo, que data de 2009, estipula que, a troco de 500 mil dólares (cerca de 440 mil euros em 2022), Giuffre ficaria impedida de processar qualquer "potencial arguido" ligado a Jeffrey Epstein. Tendo sido celebrado para travar um processo por reparações contra Epstein, o acordo pode proteger o príncipe André, duque de York, que está a ser processado por Virginia Giuffre por alegado abuso sexual em 2001, quando Giuffre ainda era adolescente.



A queixosa alega que foi vítima do tráfico sexual operado por Epstein e Ghislaine Maxwell, tendo sido vendida ao príncipe André para sexo. Os advogados do príncipe, no entanto, afirmam que a revelação implica que Giuffre não o pode processar, ainda que o acordo não mencione diretamente o nome do terceiro filho da rainha Isabel II.