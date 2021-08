Príncipe André é 'pessoa de interesse' na investigação a Jeffrey Epstein

O príncipe André é considerado "pessoa de interesse"na investigação dos EUA ao investidor Jeffrey Epstein e a sua companheira Ghislaine Maxwell, no caso de abusos sexuais de menores e de uma suposta rede de tráfico de jovens.



A confirmação foi dada à Reuters por uma fonte ligada à investigação. E em causa está a amizade do duque de York - terceiro filho da rainha Isabel II - com Epstein, entretanto falecido na prisão. Esta informação surge ao mesmo tempo que uma das alegadas vítimas de Epstein processou o príncipe por a ter obrigado a ter relações sexuais com ele, quando ela tinha apenas 17 anos.



A equipa legal do príncipe recusou comentar a indicação de que os investigadores norte-americanos gostariam de falar com ele, como possível testemunha e dado ser considerado "pessoa de interesse", no caso.