Ghislaine Maxwell, a ex-namorada de Jeffrey Epstein acusada de o ajudar a abusar sexualmente de menores, "nunca diria nada" sobre a relação entre Epstein e o príncipe André, filho mais novo da rainha Isabel. Quem o diz é uma amiga de Maxwell, que foi presente a tribunal esta semana.O príncipe e o gestor financeiro, que foi acusado de tráfico de menores antes de se suicidar, em agosto de 2019, eram amigos.Ghislaine Maxwell também é amiga do príncipe André. Foi presente a tribunal na quinta-feira, sob as acusações de ajudar Epstein a "identificar, tornar-se amigo e aliciar" várias raparigas, incluindo uma de 14 anos. Uma amiga sua, Laura Goldman, diz que Maxwell deverá tentar alcançar um acordo para redução de pena.Questionada num programa televisivo dos EUA sobre se Maxwell diria alguma coisa sobre o príncipe André, Laura Goldman respondeu: "Não. Ela sempre me disse que nunca diria qualquer coisa sobre ele. Ela sentiu mesmo que nos anos 90 quando o pai dela morreu que o príncipe André estava lá para ela, de muitas maneiras."Ao longo do último mês, Maxwell e Goldman têm falado, segundo esta última. "Penso que ela pensava que se aliciasse mais uma rapariga, lhe encontrasse mais uma rapariga, ele casaria com ela. Se está bem? Não. Ela honestamente pensava que no fim do dia seria a senhora Jeffrey Epstein", explicou Goldman.Ghislaine Maxwell é acusada de conspiração para aliciar menores a viajar para se envolverem em atos sexuais ilegais, aliciar menores para viajar e se envolverem em atos sexuais ilegais, conspiração para transportar menores, transporte de uma menor com a intenção de a envolver em atividade sexual criminosa, e dois crimes de perjúrio. Caso seja condenada, a sua pena pode ir até 35 anos de prisão.Maxwell nega ter cometido crimes.