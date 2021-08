Morreu Tarcísio Meira, galã de novelas brasileiras, vítima de covid-19

Morreu Tarcísio Meira, ator brasileiro e conhecido galã de telenovelas da Globo. O artista morreu vítima de Covid-19, aos 85 anos.







Tarcísio e a mulher, Glória Menzes, de 86 anos, estavam internados desde a passada sexta-feira no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ator estava nos Cuidados Intensivos, com respiração assistida, e a fazer hemodiálise contínua. Segundo o hospital a mulher do intérprete está "a recuperar bem" e a receber oxigénia, estando internada num apartamento privado.Segundo o portal G1, o casal tinha recebido a segunda dose da vacina da covid-19 em março deste ano em Porto Feliz.Tarcísio Meira, nascido em São Paulo a 5 de outubro de 1935, é um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira. Estreou-se em produções da Globo em 1967 e fez mais de 60 participações em séries, programas e novelas. Brilhou também no teatro e no cinema.Era casado com Glória Menezes há quase 60 anos. Os dois são pais de Tarcísio Filho, também ele ator.