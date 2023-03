Político nigeriano culpado de traficar homem para lhe tirar um rim

Além do senador, a mulher dele e um médico foram também considerados culpados. Filha do casal iria receber o rim, mas foi ilibada de qualquer crime. Esta é a primeira condenação de tráfico de seres humanos no Reino Unido.

Um político nigeriano, a sua mulher e um médico foram condenados, esta quinta-feira, por tráfico de seres humanos no Reino Unido. Terão levado um homem para Inglaterra para ficarem com o seu rim, refere o comunicado da procuradoria britânica.







Ike Ekweremadu, de 60 anos, a sua mulher Beatrice, 56, e o médico Obinna Obeta, de 51 anos, foram condenados por conspirar para explorar um homem natural de Lagos, a capital da Nigéria. São o primeiro caso de condenação ao abrigo da nova lei de escravatura."Esta é uma história horrível de exploração de uma vítima vulnerável que foi traficada para o Reino Unido com o objetivo de transplantarem o seu rim", classificou a procuradora do caso, Joanne Jakymec. "Os arguidos condenados mostraram não ter qualquer respeito pelo bem estar da vítima ou a sua saúde. Usaram ainda da sua influência para controlar a vítima, que pouco sabia o que se estava a passar", acrescentou.A filha do casal, Sonia, que seria a recetora do rim, foi ilibada em tribunal. Ike e Beatrice Ekweremadu e Obeta negaram qualquer crime, mas acabaram por ser considerados culpados de um crime por conspiração para conseguir o transporte de uma pessoa com vista à sua exploração, considerou o tribunal central criminal britânico.A sentença será conhecida a 5 de maio.