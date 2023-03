Vamos sair? Não, fazemos a festa em casa

Catarina e as amigas podiam ir sair à noite para os bares e discotecas da moda, mas preferem fazer a festa em casa. É no conforto da chaise longue da sala que Catarina, Filipa, Carolina e Anastasiya podem ver filmes, comer snacks – os preferidos são batatas fritas e chocolates – e dar asas à imaginação, criando jogos e bebidas. Criaram o Fiesta, um jogo de tabuleiro, do género do Monopólio, com desafios de bebida em cada casa, por exemplo. “Todas as raparigas bebem um shot”, explicam. Outra invenção foi o panelão, uma bebida emblemática do grupo, com uma receita “muito fácil” – uma mistura entre sangria, moscatel e todo o álcool que têm no frigorífico. Mesmo com os pais em casa de Catarina, no Pinhal Novo (Palmela), as jovens não são incomodadas e preferem juntar-se aqui do que sair à noite.