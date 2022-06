Portugal tem de melhorar acesso das vítimas de tráfico à justiça e às indemnizações

Grupo de trabalho do Conselho Europeu analisou as medidas postas em prática pelo País para aplicar convenção europeia. Faltam condenações e mais proteção das vítimas, admite avaliação.

O grupo de especialistas de tráfico de seres humanos do Conselho Europeu - GRETA - insta Portugal a melhorar o acesso das vítimas de tráfico ao apoio legal e a garantir o efetivo acesso às indemnizações. Estas são as mais recentes conclusões da avaliação feita a Portugal da aplicação da convenção anti-tráfico do Conselho Europeu.