Onze minutos no chão, algemado e com 10 pessoas em cima. Irvo Otieno, mais uma vítima às mãos da polícia

O contabilizador parece não ter fim. Mais um homem negro morreu às mãos das forças policiais norte-americanas. Desta vez, a vítima foi Irvo Otieno, de 28 anos, que estava a ser admitido num hospital-prisão psiquiátrico em Pertersburg, na Virgina. Dez pessoas - entre agentes da polícia e funcionários do hospital - cercaram o homem, algemado, que acabaria por morrer no dia 6 de março. As câmaras de segurança captaram o momento e agora, foram todos acusados por homicídio.







Ben Crump Law/Handout via REUTERS

A carregar o vídeo ... Morte de Irvo Otieno às mãos da polícia dos EUA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A morte aconteceu no Hospital Central Estadual de Petersburg e a polícia prendeu e decidiu acusar três antigos funcionários do hospital e sete agentes do condado de Henrico, na Virginia, de homicídio em segundo grau (significa que os autores do crime não tinham a intenção de matar). Um júri confirmou, na terça-feira, as acusações que lhes são imputadas, seguindo agora o caso para julgamento. A maioria dos acusados são também negros e os procurados não excluem que mais acusações lhes venham a ser imputadas, ao longo do processo.Nos documentos avaliados pelo júri foi divulgado o link de um vídeo das câmaras de vigilância onde seis agentes escoltam Otieno para dentro de uma sala. Nas imagens percebe-se que o homem tenta libertar-se e é colocado no chão e é aí que por várias ocasiões 10 pessoas - entre agentes e funcionários - são filmadas a mantê-lo no chão, todas ao mesmo tempo, enquanto as suas pernas estão algemadas e os braços atrás das costas. Esta restrição no chão durou 11 minutos. A assistir à cena estavam ainda seis agentes e vários elementos do hospital.Mais à frente no vídeo Otieno aparece imóvel e sem sentidos. Os agentes viram-no e começam a fazer massagens cardíacas. É ainda usado um desfibrilhador, mas em vão. Quando é declarado morto, um único funcionário estende um lençol branco sobre o seu corpo no chão. O relatório preliminar aponta para uma morte por asfixia.Além do vídeo, existe ainda a gravação da chamada para o número de emergência, feita pelo hospital, quando Otieno já não respirava, refere a BBC. O elemento do hospital que fez a chamada refere que estão a fazer manobras de reanimação e que o detido é "muito agressivo". Do outro lado da linha ouve-se a pergunta: "Desculpe, o paciente é agressivo ou não está a respirar?""Ele era agressivo, certo, por isso estavam a tentar mantê-lo imóvel e depois ele acabou por deixar de respirar", responde a pessoa ao telefone do lado do hospital.A família de Otieno viu as imagens na semana passada e deu autorização para que fossem tornadas públicas. Ontem, depois da decisão do tribunal, falou aos jornalistas acompanhada do advogado de direitos civis Ben Crump. "Irvo era o meu bebé. Era especial, carinhoso e amável" sublinhou a mãe, Caroline Ouko. "Esses 10 monstros, esses 10 criminosos, fiquei feliz por saber que vão ser julgados. Mas esse é apenas o primeiro passo. Vamos conseguir justiça para o Irvo." A família frisou ainda que uma crise de saúde mental não deve ser uma "pena de morte".(Vídeo do momento da morte. Pode conter imagens consideradas chocantes)Otieno imigrou para os EUA, vindo do Quénia, quando tinha 4 anos.Os procuradores informaram que a polícia o que tinha algemado porque ele se mostrou "combativo". O homem de 28 anos terá sido detido por suspeitas de roubo, refere o relatório da polícia. E terá sido enviado para o hospital psiquiátrico depois de ter sido sinalizado como uma pessoa que poderia pôr em risco a sua vida ou a de outras pessoas, como resultado de uma doença mental.O advogado da família questiona, no entanto, porque motivo foram precisas 10 pessoas para imobilizar Otieno, que já tinha as pernas e os braços algemados. Ele precisava "de ajuda" e em vez disso recebeu "uma overdose de força excessiva", afirmou o advogado.Os agentes do condado de Henrico foram suspensos enquanto a própria força leva a cabo uma investigação independente. Dois deles foram libertados com caução enquanto os restantes permanecem detidos, tal como os três funcionários do hospital, que não tiveram direito a fiança.