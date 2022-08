A presença de militares da ONU em muitas regiões está diretamente associada ao aumento do tráfico sexual, à prostituição infantil e à propagação de doenças sexualmente transmissíveis. Muitas das vítimas já foram ouvidas mas agora, pela primeira vez, deu-se voz aos filhos dos soldados da paz.

O pior lugar do mundo para se ser mulher

A República Democrática do Congo foi apelidada como a "capital mundial das violações" depois de várias notícias que davam conta de casos de exploração sexual por parte das forças de manutenção da paz.



O país da África central, por registar altos níveis de pobreza e um sistema judicial claramente ineficiente, assinala ainda nos nossos dias o maior número de relatos de exploração e abuso sexual. Muitas mulheres acabam por engravidar, perdem qualquer tipo de apoio familiar e financeiro, e são obrigadas a criar filhos em condições deploráveis.



Nos últimos anos várias vítimas partilharam as suas histórias, mas as crianças – maioritariamente filhos de violações – nunca tinham sido ouvidos, pelo menos, até agora.



Eu sou um órfão