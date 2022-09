Passámos 21 dias sem gritar com os filhos (mais ou menos)

Aposto que o prédio ainda estava todo a dormir quando começou a gritaria. A dele, a minha foi a seguir. Ainda na cama, de olhos fechados, pergunta-me: “Hoje é dia de piscina?” Respondi, tranquila, e ainda na ingenuidade do que se seguiria: “Não, ainda não começou.” Breve explicação: o mais novo tem natação na escola, mas as atividades extracurriculares ainda não tinham iniciado naquela semana. Era quinta-feira, 1 de setembro, início do mês. Explosão: “MAS EU QUERO IR À PISCINA!” Reagi, ainda calma e até a tentar ser engraçada, que ele tinha de perguntar à educadora – ela é que sabia quando ia começar. Não resultou. Continuou a repetir a mesma frase, ininterruptamente.