Páscoa ao domicílio – tudo o que pode encomendar

Dizemos-lhe onde e a quem deve encomendar o seu almoço deste domingo.



Grupo Vila Galé (Porto, Coimbra, Lisboa e Évora)

Este grupo hoteleiro já tinha avançado com um serviço de take away regular aos almoços e jantares, mas para a Páscoa resolveu preparar um menu especial com creme de espargos verdes com presunto (€1,50), cabrito assado no forno (€10), bacalhau com bróculos (€10) e aletria com canela (€3). As encomendas devem ser feitas até dia 10 de abril (sexta-feira), por telefone ou preenchendo o formulário do site, e levantadas no hotel, no domingo de Páscoa (12 de abril), entre as 10h e as 14h.

Lisboa

Vila Galé Ópera - possibilidade de recolha do pedido no Vila Galé Collection Palácio dos Arcos e Vila Galé Estoril

Travessa Conde da Ponte, Lisboa

961 779 002

opera.reservas2@vilagale.com

Porto

Vila Galé Porto

Avenida Fernão de Magalhães, 7 - Porto

961783 029

porto.reservas2@vilagale.com

Coimbra

Vila Galé Coimbra

Rua Abel Dias Urbano, 20 - Coimbra

925 778 142

coimbra.reservas2@vilagale.com

Évora

Vila Galé Évora

Avenida Túlio Espanca - Évora

961 710 255

evora.reservas2@vilagale.com

Tasca da Esquina, Peixaria da Esquina e Padaria da Esquina (Lisboa)

Tradição é uma palavra que casa muito bem com o nome de Vítor Sobral, um dos grandes interpretes contemporâneos do receituário português. Por isso não é de espantar que o chef tenha preparado para a Páscoa um conjunto de pratos tradicionais que podem ser encomendados até ao final do dia 8 de abril, quarta-feira, e levantados num dos seus três espaços.



As propostas da ementa incluem bacalhau com broa (€24), polvo com damasco, amêndoas e alecrim (€27,45), presuntinho de borrego (€19,50) e pé de cabrito com batata assada e esparregado (€30,50). Há três guarnições à disposição - grelos salteados (a partir de €8,52), couve lombarda salteada (a partir de €3,60) e batatinha confitada (a partir de €7,07) - e diferentes sobremesas, como o pão de ló da Páscoa, o folar tradicional ou o bolo de frutos secos e especiarias (€17,80/kg).

Tasca da Esquina

Rua Domingos Sequeira, 41C - Lisboa

919 837 255 / 210 993 939

info@tascadaesquina.com

Peixaria da Esquina

Rua Correia Teles, 56 - Lisboa

912 946 155

geral@peixariadaesquina.com

Padaria da Esquina

Campo de Ourique: Rua Coelho da Rocha, 108 - Lisboa

910 025 528

Alvalade: Mercado de Alvalade - Lisboa

211 338 666

Restelo: Rua Gonçalves Zarco, 21E - Lisboa

910 019 616

Talho da Esquina (Lisboa)

Outro dos projetos de Vítor Sobral é o Talho da Esquina, a funcionar com take away e entregas ao domicílio de quarta a domingo, entre as 12h e as 22h. Para esta Páscoa, o grande destaque é a perna de borrego com batata assada (€24). As entregas são feitas nas zonas das Amoreiras, Bairro Alto, Cais do Sodré, Campo de Ourique, Estrela, Lapa, Madragoa, Rato, Santa Catarina, Santos e São Bento.

Rua Correia Garção, 15 - Lisboa

213 900 997 / 967 690 343

Entregas gratuitas para encomendas mínimas de €5

Pastelaria Versailles (Lisboa)

A histórica pastelaria Versailles, nas suas duas casas, está a aceitar encomendas para o almoço de Páscoa até sexta-feira, dia 10 de abril. A grande atração do menu é o cabrito assado com batatas e grelos, como manda a tradição (€19,95/dose). Mas também haverá arroz de pato (€13,95) e bacalhau lascado com broa (€14,95). As encomendas podem ser feitas nos estabelecimentos do Saldanha e de Belém que garantem entrega gratuita nas zonas envolventes.

Versailles do Saldanha

Avenida da República, 15A - Lisboa

213 546 340

Entregas gratuitas: Avenidas Novas, São Sebastião, Picoas, Entre Campos, Alvalade e Campo Grande

Versailles de Belém

Rua da Junqueira, 528 - Lisboa

218 228 090 / 935 191 573

Entregas gratuitas: Belém, Restelo, Ajuda e Alcântara



Pigmeu (Lisboa)



O restaurante dedicado ao porco em Lisboa tem os leitões do famoso Mugasa, na Anadia. Devem ser encomendados até quinta-feira de manhã para serem levantados sábado em Campo de Ourique, no Pigmeu. Meio leitão assado à maneira da Bairrada vai custar €80; um leitão inteiro fica por €150.



R. 4 de Infantaria 68 - Lisboa

218 252 990



Cavalariça (Comporta)



Bruno Caseiro e Filipa Gonçalves já tinham iniciado um take away através do site do restaurante (que incluía uma menção especial ao seu delicioso pão). Para o domingo de Páscoa preparam um menu completo para ser levantado no restaurante e devorado em casa. Inclui, além do pão, manteiga e spread, perna de borrego assada, esparregado de espinafres, batatas assadas e arroz de forno com chouriço. Termina-se tudo com um pão de ló cremoso. Por €65 para duas pessoas.



R. do Secador, 9

cavalariça.pt

reservas@cavalaricacomporta.com

930 451 879

bb Gourmet (Porto)

Já era tradição no passado e continua a sê-lo agora, mesmo em tempos de coronavírus. As iguarias da Páscoa como o cabrito assado (€38,50, 2-4 px), o pão de ló cremoso ou tipo Margaride (€19), o queijo da serra (€25) ou os ovos de chocolate de 40 (€5) e 170 gramas (€14) estão a ser preparadas pela equipa do bb gourmet para serem levantadas em loja ou entregues em sua casa. As sugestões incluem também propostas especiais de vinhos, como o Charme tinto (€61) ou o Quinta da Leda tinto (€44).

Antas : Rua César das Neves, 160 - Porto

225 400 163

Bolhão : Rua de Fernandes Tomás, 764 - Porto

222 011 531

Maiorca : Rua de António Cardoso, 301 - Porto

226 092 003

Loja online: https://www.bbgourmetonline.com/sugestoes-festivas?utm_campaign=9bc36148-7725-4a72-93a3-32e45c96b47e&utm_source=so&utm_medium=lp



Restaurante O Fernando (Maia)

É uma referência incontornável no que toca ao cabrito assado. Como tal, não é de espantar que para o domingo de Páscoa o restaurante o Fernando tenha o ex-líbris da sua carta disponível para encomenda, para deleite de várias famílias do grande Porto. As entregas estão garantidas para as cidades do Porto e de Matosinhos, enquanto na Maia deverão ser os clientes a passar pelo restaurante para levantar o seu cabrito (€120 inteiro, €60 meio cabrito). Haverá também vitela assada como alternativa ao prato principal (€17 / dose).

Rua das Pedras Rubras, 135 - Maia

229 426 068

Restaurante O Pombeiro (Porto)

Famoso pelas tripas à moda do Porto, o nome Pombeiro é sinónimo de qualidade e constância no que à cozinha tradicional do norte do país diz respeito. A funcionar desde o final de março com serviço take away, as especialidades propostas para o domingo de Páscoa são o cabrito assado no forno ou a vitela assada à moda de Baião. As encomendas devem ser feitas até ao final desta quarta-feira, dia 8 de abril, por telefone, e levantadas no domingo no restaurante.

Rua Capitão Pombeiro, 218 - Porto

225 097 446 / 919 998 160

Restaurante O Arcoense (Braga)

É uma das grandes referências da cozinha de Braga, com especialidades tradicionais minhotas e do norte do país. A ementa está repleta de pratos que dignificam qualquer mesa pascal, desde logo o cabrito pingado ou à padeiro, o polvo no forno ou o arroz de salpicão. Todas as encomendas devem ser feitas por telefone e levantadas no restaurante, que está a funcionar desde o início do mês em regime take away.

Rua Engenheiro José Justino de Amorim, 96 - Braga

253 278 952

Restaurante Camelo (Viana do Castelo)

Mais um restaurante com pergaminhos reconhecidos no receituário tradicional minhoto a dar uma alegria aos seus clientes nesta Páscoa. A ementa disponível para o almoço de domingo tem como sugestões o cabritinho e a vitela assada no forno, a pazinha de anho, o bacalhau à camelo, o polvo assado na brasa e a posta de vitelão grelhada. Através da plataforma MandaBir, o restaurante garante as entregas na zona de Viana do Castelo, Barcelos e Vale do Neiva, mas quem preferir pode levantar a encomenda no restaurante.

Rua de Santa Marta, 119 - Viana do Castelo

917 699 311 / 919 983 924 / 258 839 090

MandaBir: 939 797 117 / encomendas@mandabir.pt

Confeitaria do Bolhão (Porto)

É uma das confeitarias clássicas da cidade e, para honrar a tradição, traz para esta Páscoa dois ícones da gastronomia do norte do país: o folar de Chaves e o pão de ló de partir à mão. Há também outros folares doces e salgados e bolos tradicionais que podem ser levantados em loja e encomendados por telefone ou através de mensagem privada na página oficial do facebook.

Rua Formosa, 339 - Porto

223 395 220

Padaria Formosa (Porto)

Também a Padaria Formosa apresenta uma lista de especialidades confecionadas de propósito para apaparicar o domingo de Páscoa. Ao Folar de Chaves (€18 kg) e ao Pão de Ló (€12,80) juntam-se as castanhas de ovos (€25 kg), o folar doce (€2,50), os húngaros com formato de coelhinhos (€15,50 kg), os brigadeiros (€0,5) e os fios de ovos (€25 kg). As encomendas devem ser feitas até sexta-feira, dia 10 de abril, e podem ser levantadas em loja ou entregues ao domicilio.

Rua do Gondarém, 362 - Porto

226 180 781 / 912 510 200

Traz Montes (Porto)

Se for rápido a decidir, ainda pode fazer encomendas durante o dia de hoje, (8 de abril, quarta-feira) para a sua Páscoa. E há razões fortes para encomendar sem pensar duas vezes: um chama-se folar de Chaves, o tradicional folar de carnes transmontano que está disponível no tamanho pequeno - meio quilo (€9) - e grande - um quilo (€18). O outro é a campanha de 20% sobre os enchidos, com uma seleção de vários exemplares transmontanos - da linguiça ao salpicão, sem esquecer a alheira. As encomendas devem ser feitas por e-mail ou por mensagem privada no facebook e no instagram, e os levantamentos são em loja, em hora a combinar.

Rua do Bonjardim, 584 - Porto

223 169 244

geral@trazmontes.pt

Padaria Ribeiro (Porto e Maia)

Pão de Ló, folar e bolo rei são os destaques da Padaria Ribeiro para esta época. As encomendas podem ser submetidas nas lojas dos Pinhais da Foz, no Porto, e da Maia, até dia 9 de abril, quinta-feira, e as entregas são feitas de forma gratuita num raio de 10km para encomendas superiores a €10.

Maia

Travessa Padre António, 21 - Maia

220 119 585

Pinhais da Foz

Rua João de Barros, 313 - Porto

226 187 904 / 916 824 173



Comida Independente (Lisboa)



Esta mercearia vende "grandes produtos de pequenos produtores" de norte a sul do país — é assim que resumem o seu trabalho. Para a época da Páscoa, adicionaram à zona do talho, na loja online, a possibilidade de comprar borrego: há carré, peito e mão de borrego. As entregas em casa (na zona de Lisboa, mínimo €30 em compras) acontecem 6.ª-feira.



R.Cais do Tojo 28 - Santos

213951762

Comidaindependente.pt



Casa Januário (Porto)

A Páscoa já começou há várias semanas na Casa Januário, que tem nos seus cabazes de amêndoas um dos grandes chamarizes da época. A variedade é imensa, com amêndoas de chocolate de leite, negro ou branco, amêndoas tipo francesa e torrada, amêndoas baunilhadas, de fruta sortida, belgas ou de Vienna. Nesta mereceria típica portuense poderá também encontrar os tradicionais ovos e coelhos gigantes de chocolate e as drageias. Todos os artigos de Páscoa estão com 10% de desconto e as encomendas podem ser levantadas à porta ou entregues via CTT para todo o país.

Rua do Bonjardim, 348 - Porto

223 320 153

clientes@casajanuario.pt

O Pretinho do Japão (Porto)

Amêndoas várias, vinho do Porto e ovos de chocolate têm dominado a montra desta mercearia fina nos últimos dias. Todos estes miminhos estão à distância de um e-mail ou de um telefonema, podendo a encomenda ser recolhida à porta ou entregue em casa.

Rua do Bonjardim, 496A - Porto

222 007 185 / 914 287 006

geral@opretinhodojapao.pt



Bringadeirando (Lisboa)



A loja especializada nos brasileiros brigadeiros preparou vários produtos especiais para as encomendas de Páscoa: há ovos de chocolate recheados com brigadeiro, creme de amendoim, Oreo ou Nutella, bolos com a forma de coelhos recheados com brigadeiros, uma pavlova de Páscoa, barras e chocolate coloridas e — surprenda-se — os mini brigadeiros de diferentes sabores.



LX Factory, Rua Rodrigues Faria, 103 — Lisboa

963 481 132



Kubidoce (Olhão)



A pastelaria de Filipe Martins orgulha-se de não trabalhar com gorduras hidrogenadas ou açúcares refinados. Isso significa um grande esforço na adaptação das receitas, mas o resultado final está muito próximo do que é tradicional — especialmente se falarmos no folar de Olhão. É a sua especialidade e tem quatro versões diferentes: a tradicional, a de batata doce, a de chocolate e a de figo, laranja e amêndoa.



Estrada Nacional. 125 Urbanização Vila formosa Loja 114 — Olhão

913 420 740



Arcádia e Regina

Além de gulosa, a proposta de Páscoa que uniu a Arcádia e a Regina tem um objetivo solidário debaixo da manga. O que estas duas icónicas marcas de chocolate propõem é a compra do pack Páscoa Solidária Arcádia x Regina, um cabaz que incluiu saquetas de amêndoas tostadas e caramelizadas da Arcádia, um kit caça aos ovos e uma lata de sortido de amêndoas Regina.



O valor do pack é €20 e pode ser encomendado através da Uber Eats, entre os dias 4 e 11 de abril. Ao fazer a encomenda com o código PASCOA2020 a plataforma oferece a taxa de entrega que, por sua vez, é revertida para a distribuição de amêndoas e chocolates durante o Domingo de Páscoa nos hospitais de São João, Santo António e Pedro Hispano, os principais pontos de referência no combate à covid-19 no Grande Porto.

Chocolataria Equador

O chocolate trabalhado por esta marca provém diretamente de São Tomé, da recuperada Roça de Santo António, e chega a Portugal de diversas formas e feitios. As grandes atrações da Páscoa são as amêndoas (€11) e os ovos (€15), mas também há trufas, drageias e tabletes que compõe uma boa prenda (desde €2,80). As encomendas podem ser feitas por telefone ou através da loja online.

916 605 665

Loja online: https://www.cacaoequador.pt/pt/loja/index.php?p=category&id=7&ids=30#sub_30



Maria Chocolate

O chocodrive Maria Chocolate está a funcionar a todo o vapor para tornar estes dias de isolamento mais doces. Para esta época festiva, a marca de chocolates artesanais apresenta várias propostas, como os ovos de Páscoa para comer à colher, recheados com brigadeiro ou creme de trufa (€13), o ovo com uma surpresa para as crianças (€7), o coelhinho com amêndoas (€9) ou o kit especial padrinhos e afilhados, composto por várias amêndoas (€13).

227 849 324 / 916 567 192

Loja online: https://www.mariachocolate.pt/novidades

Pedaços de Cacau

Artesanais e originais, eis os atributos da Pedaços de Cacau, a marca liderada por Raquel Lima que já conquistou prémios em conceituados concursos nacionais e internacionais. Há sempre ofertas especiais para ocasiões especiais, nas quais se inclui a Páscoa. Durante esta época, os doces mais procurados são os cabazes para as madrinhas (€14,90), padrinhos (€16,90) e afilhados (€14,90), que, entre outros, podem incluir um postal, uma caixa com cinco napolitanas personalizadas, um saco de amêndoas, um ovo recheado com creme de avelã e um chocospoon com crocante colorido para fazer chocolate quente; as tabletes de chocolate negro para colorir (€3,90) ou a caixa de nove bombons em formato de coelho com recheio de laranja e limão (€12,50).

938 459 711

info@pedacosdecacau.pt



Loja online: https://pedacosdecacau.pt/product-category/pascoa/



VINHO



A loja online OnWine.pt preparou dois cabazes para a Páscoa, com vinhos ideais para as receitas tradicionais da época, e reforçou a equipa de entregas rápidas e seguras em todo o país. O primeiro cabaz, de €76, inclui o espumante Vértice Cuvée, para a entrada, e três vinhos para cabrito ou borrego: Quinta do Crasto Reserva Vinhas 2016, do Douro, e os alentejanos Carlos Reynolds 2008 e Julian Reynolds Reserva 2018. O Fonseca Bin 27, para queijos e sobremesas, completa o conjunto para a refeição, mas o conjunto ainda traz um bónus: o Crasto Rosé 2018.



A segunda proposta, a €57, aposta na região dos Vinhos Verdes, com o Casal de Ventozela Espadeiro 2019, um rosé versátil, o Tamariz Branco Bruto, espumante volumoso, o Branco da Gaivosa 2018, para receitas mais leves, o Terra a Terra Reserva 2014, para carnes vermelhas e fumeiro, e o Fagote Grande Reserva Vinhas Velhas 2015. Para fechar terminar, o Krohn Rio Torto Reserva Ruby. Claro que também pode fazer a sua própria escolha entre a variedade da oferta. Os portes são gratuitos.



A Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito também criou um pack especial para esta época festiva, com vinhos de características únicas, entre monocastas (Antão Vaz e Alicante Bouschet), Grandes Escolhas e Reservas. Os pormenores estão na loja on-line e os portes são grátis em compras superiores a €40.



A marca Colinas do Douro também lançou para a Páscoa packs de duas garrafas: Quinta da Extrema Reserva a €29,50 e Colinas do Douro Reserva a €27,50. Além disso oferece 10% de desconto em toda a gama até 17 de abril. As encomendas (de seis garrafas, no mínimo, que podem ser, por exemplo, de Colinas do Douro Superior Tinto, a €5,95, Colinas do Douro Colheita Tardia 2015, a €18, Quinta da Extrema Edição I Branco 2016, a €29, ou Quinta da Extrema Edição II Tinto 2016, a €39) podem ser feitas através do email online@colinasdodouro.pt ou do Whatsapp: 912 492 291.



Outra aposta certeira é o 19/90 Premium Wines, um clube de grandes vinhos – da Casa de Santar, Cabriz ou Quinta do Serrado, do Dão, à Quinta da Foz Grande, do Douro, Encontro, da Bairrada, e Herdade Monte da Cal, do Alentejo. Com preços muito variados (de €9 a €90), entre Grandes Reservas, monocastas e edições especiais, tem packs especiais para quem quiser ser sócio, de €99 a €700.





ARRANJOS DE FLORES

Se ainda não ofereceu o ramo aos padrinhos ou a quem por tradição faz questão de presentear durante a Páscoa, não se apoquente. Estas floristas fazem entregas ao domicilio e têm à escolha vários tipos de arranjos, para gostos mais ou menos exuberantes.

Bloom

Originalidade é uma característica transversal a todos os arranjos da Bloom. Aqui as flores são conjugados com elementos decorativos de forma sofisticada e isso nota-se desde logo nas propostas de Páscoa. A começar pela cruz pascal, criada com paus naturais e flores lilases desidratadas (€40) e cujas vendas revertem em €5 para o movimento sos.covid19.portugal.



Outras opções são o ramo campestre de frésias ou de ranúnculos (€25) ou as taças pequenas (€45), médias (€50) e grandes (€65) de flores campestres. As entregas no Porto e em Braga são gratuitas para compras superiores a €35 e podem ser feitas diretamente nas respetivas lojas. Para o resto do país está disponível a loja online da Bloom.

Porto

Foz: Rua do Padrão, 99 - Porto

964 881 843

Campo Alegre: Rua António Cardoso, 301 - Porto

226 060 509

Vila Nova de Gaia

Rua Serpa Pinto, 44 - Vila Nova de Gaia

960 462 573

Braga

Rua D. Afonso Henriques, 92/94 - Braga

253 263 681

Loja online: https://www.bloomflores.com/en/products

Império da Flor

Ramos, cestas, jarras, cubos ou caixas de flores, a opção fica ao seu critério. Entre os mais vendidos encontrará o bouquet de margaridas (€30), de rosas multicolor (€40) ou da Primavera, com vistosos girassóis (€40), mas o catálogo de flores é extenso para que possa compor um arranjo à sua medida. A garantia de frescura é dada pelo Império da Flor, que faz entregas para todo o país.

Rua Vale de Santo António, 4 - Lisboa

914 572 944 / 218 130 579

Loja online: https://www.imperiodaflor.pt/

Flores de Joaquim Santos

A florista fica no Porto, mas as entregas são feitas em todo o país. Para a Páscoa, as sugestões passam pelo ramo de rosas brancas (€35), o ramo de túlipas (€40) ou a jarra chicken (€40), com galinhas e ovos em miniatura a ornamentar o arranjo. Se pretender, pode personalizar uma mensagem no arranjo.

Rua Côrte Real, 3 - Porto

226 181 106 / 934 303 122

Loja online: https://www.floresdejoaquimsantos.com/