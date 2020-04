Declarada a pãodemia: toda a gente está a fazer pão em casa

"O grande ingrediente do pão é o tempo". Este é um dos ensinamentos de Mário Rolando, formador de boa parte das últimas fornadas de padeiros do país. E se há coisa que não falta a muita gente neste momento de isolamento social é tempo. Nos supermercados de todo o mundo as prateleiras da farinha e do fermento de padeiro ficam vazias, nas cozinhas de quem nunca pegou em fermento estão a fazer-se broas de milho e pelas redes sociais, onde todos os dias há mais fotos de pães caseiros acabados de sair do forno, o fenómeno já foi batizado: #pãodemia.

Clara Santos nunca tinha feito pão na vida — uma vez tentou fazer uns pãezinhos de leite, mas nada além disso. "Como o tempo está a favor de tarefas que exigem empenho, distração e sucesso e porque vivo sozinha, para bem de uma relação tempo/equilíbrio emocional, não só o tenho feito, para a minha alimentação como para os filhos que no patamar de casa (porta de entrada) me visitam e o levam para suas casas", conta à SÁBADO por email.

No início da sua quarentena voluntária, Clara achou que fazer pão em casa seria uma boa forma de reduzir as suas saídas à rua e procurou receitas. "Vi fazê-lo na televisão e pus as mãos na massa sem me preocupar se levaria a bom porto essa tentativa". Correu bem o suficiente para não desistir e começou mesmo a influenciar os seus amigos a fazer o mesmo. "Também nas redes sociais, com as publicações de fotos do pão que vou fazendo (vou experimentando diferentes farinhas), os meus amigos são incentivados a fazer o mesmo e ficam orgulhosos das suas capacidades culinárias de sobrevivência", conta.



Um novo hashtag: #Pãodemia

Para muitos dos amigos de Clara é também a primeira vez. E se o pão é o alimento primordial e universal, existe em milhares de formas, receitas e técnicas — tantas quantas as farinhas, os fermentos e os métodos de preparação. Tantas quantos os "padeiros de improviso", como se auto-apelidam os que fazem parte do grupo de Facebook "Pãodemia", criado no final do mês de Março.

Na descrição do grupo lê-se que o objectivo desta plataforma é a partilha de receitas e experiências com o pão entre quem está em confinamento social devido ao covid-19. Além disso, quer-se "desmistificar o mito de que fazer pão em casa é difícil; apoiar, incentivar o isolamento social como única arma de combate ao Coronavírus. Apreciar os resultados como pequenas vitórias, como fruto de amor não só pelos que habitam connosco, mas também como amor pela comunidade", lê-se.

O nome (e consequente hashtag) #Pãodemia foi forjado pela cozinheira Filipa Gomes no seu instagram, a 14 de Março, quando fez um vídeo com uma receita caseira de pão. Antes do fenómeno andar a circular pelo Facebook, Twitter e Instagram, Marta Cerqueira já tinha feito pão em casa. No período de Estado de Emergência está mais empenhada no assunto, no entanto. Não tem a ver com o tempo disponível — em teletrabalho acaba por não ter muito mais, diz —, mas antes com o facto de adorar pão. "Sempre fui habituada a bom pão", conta a minhota de Ponte da Barca, "quando me mudei para Lisboa, há dez anos, fiquei chocada porque as pessoas diziam que o melhor pão era a broa do Lidl. Aquilo é uma bola de açúcar", recorda.

A broa do Lidl sempre foi a sua fasquia — queria pelo menos fazer melhor do que isso, as padarias de fermentação lenta e natural são outro campeonato, afirma. Ao início o resultado era próximo de um bolo, mas entusiasmou-se e durante a quarentena e tem explorado novas técnicas, como tirar o pão da forma nos últimos minutos e deixá-lo na grelha do forno para tostar a crosta.



O açambarcamento chegou às farinhas

Este investimento no pão está a levá-la às invenções — mistura curcuma na massa base, por exemplo, ou aplica-se nos pães de farinhas sem gúlten, a que se deve juntar psuyllium (à venda em lojas como o Celeiro), uma fibra que ajuda a ligar a massa, fazendo as vezes do glúten.

Está habituada a comprar farinhas de trigo sarraceno ou arroz, por exemplo, a granel em lojas como o Celeiro, a Maria Granel (Lisboa) ou Go Natural e nestas lojas não notou falta de stock. Há dias foi a um supermercado e tentou comprar um pacote da mais comum e farinha de trigo para tentar a receita mais básica — farinha, água e sal. Não havia nem um pacote de farinha de trigo.

Pedro Abril teve também uma impressão do açambarcamento de ingredientes da pãodemia quando tentou comprar fermento de padeiro e não conseguiu. "Está toda a gente a perceber que dá para fazer pão em casa", comenta o cozinheiro para quem o pão caseiro não é novidade nenhuma. No início da quarentena fazia pão todos os dias mas percebeu que era demais, era o tédio a falar: eram fornadas de pão de trigo, brioche, pizzas e bolo do caco umas atrás das outras. Agora faz pão de dois em dois dias e vai fazendo experiências com a massa mãe (um substituto natural do fermento seco ou de padeiro e que pode ser feita em casa).



Massa mãe: o nível avançado do pão caseiro

"Já andava a tentar aventurar-me a fazer com massa mãe há algum tempo. Só em massas mais complexas (brioche, babkas) é que não me arriscava. Está a ser um bocado pela experiência", conta. Para Pedro Abril acaba por ser um investimento na formação — além de alimento para a família. Tem aproveitado para ler muito sobre o assunto, para perceber que há um mundo de técnicas diferentes, com percentagens diferentes de hidratação da massa, milhares de formas de tender e, por isso, infinidades de pães diferentes. "Tenho estado a ver montes de pessoas, inspirações diferentes. No instagram tens muito malta boa a fazer vídeos e dar informação — o Bruno Caseiro (Chef do Cavalariça) fez uns videos muito bons e recomendo-os em quem me pede receitas de pão."

A aventura de fazer a sua própria massa mãe — misturando, na versão mais básica, farinha e água e que tem de ser alimentada diariamente com mais farinha e água — começou com a quarentena. Pedro Abril chamou Adelaide a este fermentado de que cuida todos os dias para não deixar morrer. "Tenho experimentado muito e é giro porque se a uso logo depois de a alimentar o sabor é mais floral, se já passou mais tempo da última vez que a alimentei, é mais ácido".

A aventura da massa mãe não é para qualquer um — dificilmente é para quem está a fazer os seus primeiros pães. Este fermentado precisa de cinco dias iniciais em que ainda não serve para cozinhar e, ao longo da sua "vida activa", requer muito tempo e observação cuidada — está a borbulhar demais? criou um líquido ácido? parou a fermentação? É "muito premissiva ao erro", resume Pedro.



O Tamagotchi dos anos 2020

Sobre as vantagens do pão de massa mãe, Pedro Abril diz que dura mais tempo, tem sabores mais complexos e digere-se melhor. "Os pães de fermento de padeiro ficam mais toscos, mas acho bem que as pessoas os façam. É o alimento mais democrático que existe, e começaram a perceber que são mais fáceis de fazer do que parece", considera, lembrando que tudo isto requer tempo e que "provavelmente as pessoas não vão ter tempo quando tudo voltar ao normal".



Marta começou a sua há menos de um dia, ainda não tem nome mas já lhe chama Tamagotchi, já que tem mais ou menos as mesmas exigências que o brinquedo dos anos 1990. Está expectante com o resultado final que o seu pão ganhará, mas para já o frasquinho está no armário a ganhar força. Entretanto continua a comprar pão em padarias e a avançar com as suas experimentações que até já sugeriu à mãe, que vive em Ponte da Barca. "Pediu-me a receita, mas quando percebeu a quantidade de farinhas esquisitas que eu tinha preferiu fazer o pão com a mistura de farinhas do supermercado e juntar água. [Na vila de Ponte da Barca] As pessoas estão habituadas a ir todos os dias ao pão e é uma forma de compensar isso", explica.

Foi também por aí que começaram as receitas de pão para Clara Santos — minimizar as idas à rua. Mas esta receita tornou-se maior que ela própria. "É afinal uma tentativa de crédito que me dou e de tornar-me útil, de alguma forma, aos meus. Ser capaz é importante nesta época de fragilidade e limite. Nunca antes vividos." Farinha, água e sal juntos são muito poderosos.