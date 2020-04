TINTOS



José de Sousa

Regional alentejano da sub-região de Reguengos de Monsaraz, este tinto impecável de uvas das castas Grand Noir, Trincadeira e Aragonês, em parte fermentadas em ânforas, o que lhe confere frescura adicional e complexidade, e estagiado por nove meses em barricas, o que o arredonda, tem aromas de tâmaras, ameixas, pão torrado e baunilha, taninos suaves e final longo. O PVP é €8,99

Abelharuco

De uvas selecionadas da Herdade da Madeira Velha, na zona do Redondo, colheita de 2018, este tinto de Aragonez, Trincadeira, Syrah e Alicante Bouschet é um típico alentejano que pede pratos bem temperados, de cor rubi e aromas de ameixa e cereja, com leves notas de chocolate e ervas aromáticas. Um tinto consensual, de textura suave, que custa €5,99.

Periquita

Frutado e com boa acidez mas também com corpo, este tinto da Península de Setúbal, à base de Castelão, Trincadeira e um pouco de Aragonês, é um vinho descomplicado, que se bebe com gosto. Na loja online da José Maria da Fonseca, que o produz, quem comprar cinco garrafas desta gama (branco, tinto, rosé ou reserva), recebe uma sexta grátis. Cada uma (exceto reserva, a €8,99) custa €4,99.

Monte Velho

Com aromas de fruta vermelha e bagas pretas, maduras, intensas e frescas, é um vinho produzido desde 1992 pelo Esporão mas que tem vindo a afinar-se nos últimos anos, sem beliscar o seu carácter alentejano. Carismático e de perfil gastronómico, tem leves notas balsâmicas, que lhe dão frescura, e um final longo. O seu PVP é €5,49.

Romeira Colheita Selecionada

Alentejano de cor granada, feito de Aragonez, Trincadeira e Alicante-Bouschet, custa o dobro do homónimo colheita de entrada de gama – €8 –, mas merece a diferença. É um vinho macio e equilibrado, ideal para queijos e carnes frias, com aromas de frutos vermelhos, especialmente cereja, framboesa e mirtilo, e notas de grãos torrados.

Evel

A Real Companhia Velha acaba de lançar a nova colheita (referente a 2017) do seu conceituado (mas em conta) Evel, um tinto típico do Douro. Feito com duas Tourigas (Nacional e Franca) e Tinta Roriz, de cor rubi e aroma de frutos bem maduros, com final de boca a revelar leves toques de baunilha, provenientes do estágio em madeira. Custa €5,49.

Sossego

Da Herdade do Peso, na Vidigueira, de onde vem também o excelente Trinca Bolotas, o Sossego convida ao que o seu nome sugere: a pura descontração. É contido, pouco exuberante, porém versátil, por ser frutado e fresco mas com taninos expressivos. Faz boa companhia a pratos de massa e custa €4,99.

Cadão Reserva

Com notável relação preço-qualidade, a €5,95, este tinto do Douro das castas Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz, com estágio de três anos que o complexificou, tem aromas de fruta vermelha e preta em compota, com toques balsâmicos e notas de tosta e baunilha. É macio mas cheio na boca, com final persistente. Experimente-o com pratos bem condimentados e queijos fortes.

ROSÉS

Pegos Claros Vinhas Velhas Rosé

Da casta tinta típica da região de Palmela, Castelão (também conhecida como Periquita), é um vinho muito fresco e suave, com notas de groselha e muito gastronómico, que fermentou parcialmente em barricas de carvalho francês, o que lhe conferiu estrutura e complexidade, raras em rosés. Está nas garrafeiras por €7

Vinha d’Ervideira Rosé DOC Alentejo

Pleno de aromas a frutos vermelhos, com boa estrutura vinda das castas Aragonez e Touriga Nacional e frescura trazida pela Tinta Caiada e o Alfrocheiro, é um vinho elegante e equilibrado, de um produtor alentejano de eleição, a trabalhar entre a Vidigueiro e Reguengos desde 1880. À venda no site da Ervideira por €8