Star Wars: A Ascensão de Skywalker estreia na Páscoa no vídeoclube da NOS

O novo coronavírus está a paralisar as grandes produções em Hollywood mas - e felizmente para todos os cinéfilos - não consegue ainda fazer tábua rasa do que foi feito para trás. Assim, é hora de ver e rever os grandes clássicos e até de ficar a conhecer os filmes que, tendo passado pelas grandes telas, ainda não tinham chegado às pequenas. É o caso de alguns dos grandes filmes que o vídeoclube da NOS está a apresentar aos seus utilizadores.



Star Wars: A Ascensão de Skywalker é um dos mais sonantes a juntar-se a um catálogo da NOS que já conta com Birds of Pray, bem como os laureados Joker, Parasitas e 1917.









Para os miúdos lá de casa, a lista é também generosa: há para ver a mais recente versão do clássico O Rei Leão, bem como Frozen 2 - O Reino do Gelo, A Ovelha Choné, O Filme: A Quinta Contra-Ataca ou Maléfica: Mestre do Mal.



Veja aqui o trailer de Star Wars: A Ascensão de Skywalker: