Por estes dias, a procura de jogos de tabuleiro disparou. Basta entrar nos grandes hipermercados para perceber que os corredores de jogos engordaram e que os alvos mais procurados são quase sempre os mesmos: jogos clássicos familiares conhecidos de todos, como o Monopólio, as cartas UNO, o Loto ou as damas. Mas esses são apenas uma pequena migalha dentro do universo dos jogos, um lugar onde a imaginação de criadores, aliada à curadoria das editoras, permite que cada vez mais opções sejam dadas a um público que vai desde o fã ao amador.



"Os nossos jogos aprendem-se a jogar facilmente, não têm regras enfadonhas e demoram no máximo uma hora a ser jogados", diz Ana Saraiva e Silva, diretora de marketing da Morapiaf. Desde que foi decretado o estado de emergência que a editora notou um aumento na procura e, para facilitar o acesso das famílias aos seus jogos, lançou uma campanha de 20% de descontos nas comprar online até final de abril. No catálogo há desde os jogos de imaginação, de que é exemplo o Dixit (+8), de rapidez e agilidade, como o Dobble (+6) ou o Jungle Speed (+7), aos de mistério, como o Unlock Mystery Adventure (+10), que recria o cenário de um escape room na nossa sala de casa.







