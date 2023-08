Os mais incríveis luxos nos hotéis dos ricos

Do Porto ao Algarve, visitámos 14 unidades de cinco estrelas, onde as diárias chegam aos 19 mil euros e os hóspedes podem ser dos mais influentes do Mundo.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Portugal está no mapa do turismo de luxo e dá respostas aos pedidos mais extravagantes: fazem-se concertos nos quartos, jantares temáticos nas varandas ou grutas e passeios de iate marcados em cima da hora. A SÁBADO testou um dos serviços e faz-lhe a visita guiada pelas suítes mais caras do País – podem ter chão de mármore e vistas panorâmicas, ou cama na barrica e piscina na sala.





Leia Também Visita guiada às suítes mais caras até 19 mil euros... por dia

Leia Também Testámos um serviço para milionários...

Leia Também Jantares em caves, grutas e spas caninos

Leia Também Hotéis por conta deles

Leia Também Mimar os clientes VIP com smartphones, doces e joias

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Valem a extravagância e a disponibilidade dos funcionários, que nos dizem não haver impossíveis "dentro da legalidade". Os pedidos são, muitas vezes, exigentes e em cima da hora mas a resposta certa é: "vamos ver" a apontar para o "sim". Os menus de assinatura servem-se em sítios inesperados e até há spa para cães, com tratamentos para as patas.Com clientes assim, as cortesias são igualmente requintadas: de smartphones, a joias e esculturas e chocolate fazem-se todos os esforços para impressionar.Nas suites mais caras, veem-se frescos nas paredes, e há piscina na sala, cama numa barrica ou colada à praia. As mordomias são tantas que os utilizadores não olham a despesas.Testámos um serviço para milionários. Entre os pedidos especiais, há quem peça iates, jatos e surpresas preparadas em tempo-recorde.Contamos-lhe ainda quais são as propostas mais originais para refeições.E como se fidelizam clientes? Estes hotéis não poupam esforços para surpreender as pessoas com tecnologia, peças banhadas a ouro ou prata, ou esculturas de chocolates. Muitos hotéis estudam os seus clientes antes.Há ainda quem reserve hotéis por mais do que uma noite: muito mais. Saiba quem foram as celebridades e VIP's a consegui-lo.