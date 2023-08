Hotéis por conta deles

Para que não haja fugas de informação, os mais ricos e influentes do mundo pedem, por vezes, o impossível: reservar por inteiro um hotel de cinco estrelas. Aconteceu com o Presidente chinês, Xi Jinping, em visita de Estado a Lisboa, juntamente com a comitiva de 150 pessoas. Foi para o Ritz Four Seasons e terá pago 2 milhões de euros para fechar o edifício com 282 quartos por dois dias, em dezembro de 2018. “Nem nós sabemos em que suíte ficou”, diz à SÁBADO o diretor de concierge, Luís Miguel Assenção. As ruas à volta fecharam ao trânsito e os agentes da PSP revistaram os transeuntes para se certificarem de que eram moradores (os únicos permitidos na área).