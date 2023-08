"It’s John Wayne time” é a frase de código do austríaco Dieter Koschina, quando quer dizer à equipa que têm cozinhar pratos fora do menu (embora este mude todos os dias) e talvez servi-los em sítios inesperados: num rochedo ou na praia. Com duas estrelas Michelin, o chef-celebridade do hotel Vila Joya, em Albufeira, faz um jantar de assinatura com quatro momentos, que podem passar pelas vieiras em soro de leite, por €250 (sem bebidas).