Não chegam as flores, nem o champanhe para dar as boas-vindas. As cortesias da casa querem-se mais surpreendentes, por exemplo com smartphones. Os aparelhos estão pousados nas mesas de cabeceira dos 19 quartos do Verride Palácio de Santa Catarina, em Lisboa, à espera dos hóspedes. Pegámos num deles. No ecrã de fundo branco destacam-se as letras a preto free of charge (grátis).