Estamos a 300 metros da costa, avista-se a praia da Falésia (Albufeira) e o vento que sopra de noroeste embala o iate à velocidade de 11 nós (equivalente a 20 km/h). Batizada de Just For You (só para ti), a embarcação de 17 metros de comprimento e 4,2 metros de largura espelha o espírito que ali se vive: exclusividade (um passeio de três horas até oito pessoas custa €1.050, de cinco horas €1.750 e sete horas €2.450). Nuno Vandyke, capitão, faz o briefing de segurança para explicar o funcionamento dos salva-vidas e pede para não atirarmos o lixo para o mar. Ligamos o Bluetooth do telemóvel ao rádio.