É um palacete ao fundo do corredor do 10.º andar do Ritz. Abrimos a porta e deparamo-nos com um chão de mármore trabalhado, majestoso. A estrela octogonal ao centro (símbolo de proteção) parece indicar que chegámos ao refúgio dos multimilionários, onde a diária custa 19 mil euros – sim, leu bem. São 247 m2 de luxo, na suíte mais cara de Portugal e com larga margem em relação aos preços de outras, a avaliar pelas que a SÁBADO visitou, de norte a sul, em 14 hotéis de cinco estrelas.