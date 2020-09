Retrato-robô do suspeito

Desde fevereiro que cavalos, póneis e burros têm sido atacados, mutilados e até mortos por toda a França. As autoridades ainda desconhecem o que motiva os atos cruéis, mas anunciaram esta segunda-feira a detenção de um homem de 50 anos, desempregado, ligado aos incidentes.Segundo o site France24, mais de 30 cavalos sofreram ataques desde o segundo mês deste ano. Alguns foram esfaqueados e outros, estripados. A maioria dos animais é encontrada com pelo menos uma orelha cortada, mas há outros a quem são retirados os olhos ou cujos genitais são mutilados.A agência noticiosa Reuters elenca que surgiram várias teorias para explicar estes ataques, desde rituais satânicos, a alguma coleção de troféus ou um desafio da Internet.Devido aos ataques, a polícia lançou uma operação de busca na região de Côte-d'Or com 40 agentes e um helicóptero. Contudo, não esclareceu se a detenção desta segunda-feira se relaciona com a operação: o homem foi detido após ter sido elaborado um retrato-robô de um suspeito com base numa testemunha.No sábado, dia 5 de setembro, um homem viu duas pessoas na sua propriedade, mas estas fugiram.A polícia aconselhou as pessoas que cuidam de cavalos ou que os têm para estarem atentos às propriedades e avisarem as autoridades sobre comportamentos suspeitos.Remy Marehcal, um ferreiro que ferra cavalos em Preux-au-Bois, relatou à agência Reuters que encontrou um pónei com um olho vazado e dois cavalos feridos em agosto. "Primeiro, pensei que fosse acidental. Disse para mim mesmo, 'numa vila tão pequena quanto esta, não pode ser possível'", lamentou.A situação já levou à intervenção de dois ministros, Gerald Darmanin (Interior) e Julien Denormandie (Agricultura). Vão reunir-se com vários criadores de cavalos e investigadores e discutir planos para travar estes ataques.