Orca que transportou corpo de cria morta durante 17 dias voltou a dar à luz

Uma orca que passou 17 dias a carregar uma cria morta, naquilo que foi encarado como uma prova de luto, voltou a dar à luz.



Em 2018 foram escritas inúmeras notícias sobre Tahlequah, uma orca da espécie southern resident, uma de quatro destes mamíferos, que deu à luz um nado morto. Então a população total destes golfinhos era de 88, tendo entretanto descido. Foi por isso que a notícia do nascimento de um destes mamíferos foi bastante bem recebido. Atualmente a população total destes animais cifra-se nos 73.



A falta de presas nas águas do estado de Washington, nos Estados Unidos da América, e a poluição causada pelos navios e barcos são alguns dos maiores desafios que estes animais encontram para manter a sobrevivência. A elevada taxa de mortalidade de novas orcas (cerca de 40% das crias morrem ao fim do primeiro ano) é também um grande problema para a renovação da espécie.



A escassez de salmão 'chinook', principal fonte de alimentação das orcas, é a razão fundamental para que as crias adoeçam e morram. O ruído dos barcos confunde também as orcas e interrompe o seu comportamento natural de caça. A mal-nutrição num predador que precisa de nadar 75 milhas por dia tem nas orcas um efeito devastador.



Ken Balcomb, diretor e fundador do Centro de Investigação de Baleias dos Estados Unidos, revelou em comunicado que a cria parecia "robusta e energética" e que tinha "expectativas elevadas para que sobrevivesse".