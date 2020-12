Entre o tédio dos confinamentos, o medo do vírus e a nostalgia dos convívios, algumas novidades ajudaram a tornar este ano atípico um pouco menos triste. Escolhemos o melhor que ele nos deu.Um dos setores que mais sofreu com a pandemia ofereceu-nos ainda boas surpresas, duas delas na Baixa de Lisboa - e com atenção à harmonização vinícola: o Terraço Editorial, no cimo do edifício da Pollux, com ótima vista e boa cozinha tradicional a preços justos, e o Terroir, pequeno ateliê gastronómico com balcão corrido, onde se aprecia a finalização das criações originais do chef José Lopes, numa experiência de fine dining mais em conta do que é habitual. O Dom Roger, de Vítor Sobral, com gastronomia bem portuguesa, abriu em Lisboa mas também no Porto, onde se destacaram também o Metade e Meia, com menu sazonal, de ingredientes sempre frescos, e a marca criativa do chef minhoto Pedro Limão.Revelação foi a edição limitada do sublime vinho do Porto Taylor’s de 1961, a €330. Mais em conta, o Dona Matilde Colheita 2013, um Tawny equilibrado por €34. Passando aos tintos, o incontornável Casa da Passarella Vindima de 2009, topo de gama do Dão (para guardar), a €200; a reedição do alentejano Incógnito, de 2013, a €80; e o Alfrocheiro de 2017 da Quinta dos Carvalhais, vindo da Parcela 45, que entretanto ardeu, a €62,50. Nos brancos, destaque para o Terra Chama, de um novo produtor do Dão (€14,50) e um Douro apostado na longevidade: Costa Boal Homenagem Grande Reserva 2015 (€65).Entre cancelamentos e adiamentos, houve Shakespeare, Lorca e Tchekhov, mas o teatro mais relevante do ano não veio desses clássicos, mas de autores portugueses contemporâneos, com mensagem política e de intervenção social. Começou logo em janeiro, com Turismo, acutilante peça sobre a gentrificação, de Tiago Correia, que fez correr tinta por afrontar a câmara do Porto, que a patrocinava, na sua folha de sala, e prosseguiu em fevereiro, com o musical de Ricardo Neves-Neves e Filipe Raposo, A Reconquista de Olivenza, a reescrever de forma livre e cómica a História de Portugal, no São Luiz. Na rentrée, o D. Maria II cilindrou a concorrência com Aurora Negra, primeira peça totalmente criada e interpretada por atrizes negras, Última Hora, de Rui Cardoso Martins, sobre a crise do jornalismo, Damas da Noite, de Elmano Sancho, em torno da identidade de género, e Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, texto urgente e brilhante de Tiago Rodrigues, que põe o dedo nas feridas da nossa democracia e expõe cruamente, mas sem prescindir da poesia, a sua fragilidade (facilitando o caminho ao populismo).Não se sabe quem são os artistas da banda Sault, que este ano editou dois álbuns extraordinários: Untitled (Black Is), em junho, na sequência do movimento Black Lives Matter, e Untitled (Rise), em setembro - ainda melhor. A grande estrela de 2020 foi, porém, a regressada Fiona Apple, intensa, experimental q.b., no seu Fetch The Bolt Cutters. No plano "direto ao coração", o pódio é do projeto da canadiana Meghan Remy, U.S. Girls, com Heavy Light, seguido pela folk envolvente de Laura Marling, com Song For Our Daughter, o romantismo de Adrianne Lenker (dos Big Thief, agora a solo), com songs, e a melancolia de Moses Sumney com o duplo græ. Mais próximo do jazz? It Is What It Is, de Thundercat. Com notas eruditas? Some Kind of Peace, de Ólafur Arnalds. Já em Portugal, é de destacar o regresso dos Pop dell’Arte com Transgressio Global, e o novo álbum dos Clã, Véspera, a par de Vias de Extinção, de Benjamim. No fado, Do Coração, de Sara Correia, e ainda Fado Jazz Ensemble, com o piano de Júlio Resende a reinventar a canção nacional.Obras Inéditas, centrando-se em retratos de pessoas em diversas formas e materiais, pintados ou esculpidos, revelaram Julian Opie aos lisboetas, no Museu Coleção Berardo (de março a outubro). Outra revelação, mas no Porto, foi a de Yoko Ono, viúva de John Lennon e artista de vanguarda, que apresentou O Jardim da Aprendizagem da Liberdade em Serralves (de maio a novembro). Ainda patentes (até 2021), valem a pena Mulheres de Renoir a Amadeo, retratos femininos de grandes autores, no Palácio Anjos, em Algés, e Um Oásis ao Entardecer, coletiva que celebra os prémios da Fundação EDP, unindo gerações da arte contemporânea portuguesa - de Lourdes Castro e Mário Cesariny a Vasco Araújo ou Joana Vasconcelos -, no MAAT, em Lisboa.Em ano de "ficar em casa", boa companhia nos fizeram três romances traduzidos celeremente, o que lhes garantiu frescura: Tyll. O Rei, o Cozinheiro e o Bobo, de Daniel Kehlmann, entre o histórico e o espirituoso; Rapariga, Mulher, Outra, de Bernardine Evaristo, a cruzar ativismo LGBTI e feminismo multicultural; e A Vida Mentirosa dos Adultos, de Elena Ferrante, emotivo confronto de duas Nápoles - a rica e a pobre. Nos ensaios conquistou-nos Estados Desunidos da América, de Peter Kuznick e Oliver Stone (o também cineasta que combateu no Vietname), sobre a ascensão do populismo; e Este Vírus Que Nos Enlouquece, do veterano Bernard-Henri Lévy, sobre a Covid-19. Amália: Ditadura e Revolução, de Miguel Carvalho, destacou-se entre as edições portuguesas, assinalando, com um trabalho sério e completo, o centenário do nascimento da diva do fado. Mas houve mais grandes títulos - dos autobiográficos Contra Mim, de Valter Hugo Mãe, centrado na infância, e Insubmissos, de Richard Zimler, sobre uma viagem nos anos 80, os da sida, ao romance (sobre o ódio) de Manuel Jorge Marmelo, Tropel.Muitos dos grandes filmes de 2020 não estrearam nos cinemas, mas na Netflix, casos de Mank, sobre a criação de O Mundo a Seus Pés (de Orson Welles), por David Fincher; Os 7 de Chicago, sobre o julgamento de um grupo de manifestantes em 1969, por Aaron Sorkin; e Tudo Acaba Agora, obra originalíssima de Charlie Kaufman. Além destes, destacaram-se obras de 2019 que só chegaram este ano a Portugal, como o brasileiro A Vida Invisível, história trágica de duas irmãs; o dinamarquês Rainha de Copas, que acompanha o affair de uma mulher de meia-idade com o seu enteado menor; e o canadiano (assinado por um italiano) Martin Eden, adaptação do livro homónimo de Jack London. No cinema português, os aplausos vão todos para Listen, de Ana Rocha, e em matéria musical, o eletrizante American Utopia, o concerto de David Byrne na Broadway, filmado por Spike Lee. No Leffest, antestreou Nomadland - Sobreviver na América, de Chloé Zao, com Frances McDormand, Leão de Ouro em Veneza que está de pedra e cal nas apostas para os Óscares.Parece que foi de propósito. A 20 de março, Animal Crossing: New Horizons foi lançado para a Nintendo Switch e tornou-se uma ferramenta de convívio, partilha e socialização para quem estava fechado em casa. As suas características tornaram-no perfeito para a pandemia e não é só o jogo do ano, é o mais importante do ano. Fall Guys (PS-4) trouxe o divertimento ao estilo Nunca Digas Banzai para o contexto "battle royale" e Ghosts Of Tsushima (PS-4) foi a despedida que se queria de uma geração de consolas.No início de março, chegaram duas séries à HBO Portugal com nomes algo semelhantes, ambas produções da FX, bastante boas, mas diferentes. Dave foi a comédia de que estávamos a precisar, uma base de história de artista sofrido adulterada para um contexto de humor sem restrições e, como se costuma dizer, fora da caixa. Devs, uma criação do oportuno Alex Garland, trabalhou o livre-arbítrio no contexto de futuro próximo/tecnologia com a coragem de um Black Mirror e o coração do lado de um bom drama. A quarta temporada de The Crown (Netflix) humanizou Margaret Thatcher, vulgarizou a Princesa Diana e recuperou a história de Michael Fagan, num apelo sintomático dos tempos: a necessidade de os políticos ouvirem. All or Nothing: Tottenham Hotspur (Prime Video) passa como um bom retrato no regresso de um certo José Mourinho (que saudades!), mas é também um dos primeiros contactos da produção para o pequeno ecrã com a pandemia: voltar a março, uns meros seis meses depois, foi um duro choque com a memória de 2020.Foi o ano dos híbridos e do compromisso "ponto de embraiagem" entre a liberdade da combustão e a economia da eletricidade. Foi o ano, portanto, de carros como o Honda Crosstar 1.5 HEV, o Jeep Renegade Limited 1.3 Plug In Hybrid ou o Renault Captur E-TECH PHEV. Destaque-se ainda o inovador VW ID.3 Plus (o primeiro elétrico da marca alemã) e dois piscares de olho ao passado: o Ford Puma ST-Line, inspirado no modelo produzido entre 1997 e 2001, e o Land Rover Defender, um clássico para o século XXI.