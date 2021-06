Nova criação de Ricardo Neves-Neves em estreia no São Luiz

O espectáculo Hamster Clown, a nova criação de Ricardo Neves-Neves – particularmente aclamado pelos seus recentes musicais, Banda Sonora e A Reconquista de Olivenza –, em colaboração com o performer Rui Paixão, que o interpreta, vai estrear na próxima quarta feira, 23 de junho, no Teatro São Luiz, em Lisboa, onde permanece até 4 de julho, de quarta a sábado, às 20h, e domingos, às 17h30, com bilhetes entre €12 e €15 (com descontos).