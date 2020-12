O diagnóstico é quase sempre uma surpresa. E, mesmo quando há obstáculos, acredita-se que com tratamentos é possível conseguir. Mas isso nem sempre acontece. As quatro pessoas que dão cara a este trabalho são exemplos disso: de histórias que não terminaram como eles queriam. Rute Branco sabe que vai acabar a vida só a dois, Ana Frota não deixa que a infertilidade a torne amarga, Paula Benoliel ainda faz o luto do filho que nunca teve e Nuno Gonçalves lamenta que os seus genes não sejam transmitidos a outra geração. Acreditam que falar pode ajudar a normalizar. Foi isso que tentaram fazer.Paula Benoliel43 anosNo dia em que recebeu, pela 11ª vez, um resultado negativo, teve de arranjar um escape. Aquela não era só a 11ª tentativa falhada, era, sobretudo, a confirmação de que nunca iria ter filhos. Foi comprar uma lata de tinta à Leroy Merlin e começou, nesse mesmo dia, a pintar o móvel do quarto que seria para a criança. Escolheu azul-claro. A partir desse momento, aquele espaço passou a destinar-se a um ateliê de costura para si. "Foi o corpo que não quis", diz à, emocionada. Quase tanto como nesse dia, 18 de junho de 2018, em que, entre lágrimas, percebeu que teria um luto para fazer: o do filho que nunca teve (e que até já tinha nomes escolhidos).Paula Benoliel, 43 anos, sempre acreditou que iria ser mãe - desde a adolescência, quando brincava com o pai e lhe dizia que não se importava "de ir a uma esquina engravidar". E também desde que, no final de 2013, soube que precisaria da ajuda de técnicas de procriação medicamente assistida para o fazer. Sofre de endometriose - uma condição que, por si só, não significa infertilidade mas que, no seu caso, se tornou tão invasiva que teve esse resultado. A primeira vez que se submeteu a um tratamento de fertilidade estava tão esperançosa que ignorou as estatísticas. "Havia uma percentagem de insucesso, mas eu acreditava a 100% que iria engravidar", recorda. Não estava preparada para ouvir outra coisa. O que aconteceu foi uma raridade: "Os espermatozoides não se aproximaram dos ovócitos. A imagem na minha cabeça foi a de uma miúda toda produzida na discoteca, a que nenhum homem se aproxima", compara, com a leveza possível, ao fim de seis anos.Foi em fevereiro de 2014 que teve o primeiro embate - a que se seguiram outros 10, num período de mais de quatro anos. Nunca parou para se lamentar. "Se eu soubesse que ao fim de 20 tratamentos engravidaria, fazia-os", diz. O mais difícil de tudo foi a espera, considera a gestora de formação. Os dias infindáveis de preparação do corpo (que nem sempre respondia), o suspense pela confirmação da gravidez (que só aconteceu uma vez, e não era viável). A certa altura, foi mesmo preciso recorrer à doação de ovócitos - a doença agravou e teve de retirar a parte esquerda do seu aparelho reprodutor. "Fechou-se uma porta, mas abriu-se uma janela. Nós queríamos ser pais, não era preciso termos um filho igual a nós. Até brincava com o Paulo [o marido]: ‘Estás preparado para ter um filho com cara de perceve?’", conta.Hoje, à distância de dois anos do momento em que soube que não iria ter filhos - o corpo não aguentava mais tratamentos e a ideia de adotar foi abandonada pela espera associada ao processo -, ainda é difícil aceitar. Tanto que não consegue passear no paredão da Costa de Caparica ao fim de semana, por causa das famílias que ali se juntam, nem tão-pouco seguir as publicações dos amigos que têm filhos no Facebook.Rute Branco40 anosNão esquece a primeira vez que o disse em voz alta. Só aconteceu um ano depois de ter sido operada e retirado o útero. Às perguntas incómodas dos vizinhos (vive numa terra pequena, Viana do Alentejo), respondia até então: "Sim, a próxima a engravidar sou eu." Naquele dia, decidiu não o fazer mais. Uma vizinha aproximou-se e disse: "Estou desejosa de te ver a ti e ao Tiago [o marido] com um carrinho de bebé." Rute Branco respondeu-lhe de chofre: "Não nos vai ver, porque eu tirei o útero e não posso ter bebés." Talvez só a partir daí a dor de não poder ter filhos se tenha começado a atenuar.Tentou durante dois anos engravidar de forma natural e só então percebeu que não iria acontecer. Nunca conseguiu sequer fazer tratamentos de fertilidade, porque o seu corpo não esteve saudável para isso. A técnica de turismo rural e ambiental sofre de endometriose e, no espaço de três anos - de 2015, quando recebeu o diagnóstico, a 2018, quando retirou o útero porque o órgão estava completamente afetado pela doença -, foi operada três vezes. As primeiras, para retirar quistos e limpar o útero para conseguir engravidar; a última, para deixar de ter dores e não correr mais riscos.Tinha 38 anos quando recebeu a notícia e achou que tinha perdido aquela que é a finalidade da vida. "Nós nascemos, crescemos, casamos e temos filhos. Estou a construir a minha vida para quê se não vai passar disto?" - foi o que pensou nesse momento. O marido não a deixou quebrar: "Começámos os dois, acabamos os dois", disse-lhe. Têm uma diferença de 11 anos e, apesar do apoio que sempre sentiu da parte dele, paira esse fantasma da idade. "Tenho medo de que ele um dia se aperceba de que foi uma grande asneira ter ficado comigo", admite.Rute Branco sempre achou que teria tempo. O apelo da maternidade só chegou aos 35 anos - acabou por criar o seu sobrinho, Rodrigo, de 13 anos, como seu filho, porque a mãe o abandonou em pequeno. "É a minha experiência de maternidade", considera. Agora, a raiva que sentia quando ouvia choro de bebés ou sabia que alguma amiga engravidava foi substituída por algum apaziguamento. "Ou me vou abaixo, ou sigo em frente." Foi preciso arranjar novos projetos. Como a compra de uma casa nova, que acabou por acontecer logo duas semanas depois de ter sido operada, ou o casamento - que vai acontecer já a 3 de outubro. "Temos de nos reinventar com aquilo que a vida nos dá", diz.Ana Frota40 anosJá passaram oito anos e só agora consegue falar sobre o assunto de forma tranquila. O que não significa que não se revolte, de vez em quando, contra o universo. Ou até contra o próprio corpo. Como aconteceu há semanas, à saída do seu trabalho, no Hospital de Setúbal. "Quando fui picar o ponto vi uma mulher na consulta externa muito suja, e que se percebia que tinha um atraso, gravidíssima. Verbalizei: ‘Como é que um corpo tão doente produz uma gravidez e o meu não?’", conta à. Ana Frota, 40 anos, sente necessidade de falar sobre o assunto para o normalizar. "Isto tem de deixar de me doer", diz a assistente social. "Isto" é a sua impossibilidade de ter filhos.Passou por todo o processo: as tentativas para engravidar de forma natural, durante quase dois anos, até descobrir a razão para não acontecer - o diagnóstico de endometriose profunda, com envolvimento de vários órgãos (útero, ovários, bexiga e intestinos). Seguiram-se dois tratamentos de fertilidade, em que o primeiro não vingou e o segundo terminou, quase antes de começar. Era a derradeira tentativa - já que a sua reserva de ovócitos era muito reduzida, e a doença podia agravar com os tratamentos -, mas estava confiante. No dia em que se iria implantar o embrião, brincou com o marido: "Entro não grávida e saio grávida." Mas, quando entraram na sala para o procedimento, perceberam pela cara do médico que as notícias não eram boas. "Agarrei logo a mão do Nuno", recorda. Nenhum embrião tinha vingado. Quis sair rapidamente para não chorar "à frente de um estranho". Assim que a porta se abriu, chorou copiosamente. Esteve abraçada ao marido uns instantes até se lembrar de que os seus pais estavam ali - tinha-lhes dito para irem também. "Corri para o carro e atirei-me literalmente pela janela para o colo deles. Nem sei como não aleijei ninguém", recorda.Os restantes dias dessa semana (foi em março de 2012) foram passados a chorar, até restar só a tristeza. A mesma que sente hoje. Assim como um sentimento de invasão. "Porque nos estamos sempre a expor, física e emocionalmente. Mais um exame, mais uma conversa, mais uma fertilização in vitro", descreve. Não foi a primeira a ter filhos, como imaginavam a família e as colegas da faculdade - embora ainda não tenha desistido, continuam no processo de adoção que teima em não ter fim. A infertilidade não lhe tirou o jeito, nem a vontade de estar com crianças. "Continuamos a ser doces o suficiente para elas gostarem de estar connosco e não quero que isto me torne amarga", diz. Tem sobrinhos biológicos e outros de coração que a consideram como uma segunda mãe. Como Mariana, de 17 anos, filha de uns amigos próximos, que um dia lhe disse: "Não te preocupes, quando fores velhinha quem vai tomar conta de ti sou eu."Nuno Gonçalves38 anosHá um pensamento latente que mói e incomoda: o de que os seus genes não vão passar para ninguém. E provavelmente também haverá uma altura (se a paternidade se concretizar) em que irá lamentar: "Podia ter uma característica minha, gostar do que eu gosto. Claro que isso também pode acontecer, mas a probabilidade de ser diferente é maior", diz à. O diagnóstico de infertilidade que recebeu em junho de 2017 não foi assimilado totalmente. Talvez por isso ainda seja difícil contar a alguém. Nuno Gonçalves, 38 anos, optometrista, não o disse sequer à família. "Sabem que estamos em tratamentos, que existem problemas, mas não entrámos em pormenor", admite.Depois de um ano a tentarem (sem sucesso) ter um filho de forma natural, Nuno e a mulher, Ana Sofia, fizeram exames para despistar eventuais problemas. Foi quando o optometrista percebeu que tinha uma condição chamada azoospermia - ausência de espermatozoides no esperma. Saber que não iria ter filhos biológicos foi "duro de ouvir", diz. Avançaram para uma alternativa: recorrer à doação de espermatozoides. A meio do processo, Ana Sofia descobriu que tem endometriose e, portanto, mais um obstáculo para engravidar. Fizeram um primeiro tratamento de fertilidade já em 2020. "Naquele período de 15 dias, antes de sabermos se tinha resultado, os dias passaram mais devagar e a barriga dela até já parecia maior", descreve. Mas não aconteceu.As hipóteses não estão esgotadas, ainda há esperança de que o próximo tratamento possa resultar - talvez iniciem o processo em setembro. Mas, Nuno Gonçalves já está mais preparado para que não aconteça do que o contrário. Não quer criar demasiadas expectativas e já teve de readaptar o seu projeto de vida.O receio não é o presente, mas o futuro. "O que será a vida de um casal sem filhos na velhice? Não haver um filho que nos oriente, que nos visite ou que nos ajude quando precisarmos", interroga-se. São os únicos do seu grupo de amigos que não têm filhos e as conversas à volta giram sempre sobre esse assunto: as notas da escola, as fraldas, as fotografias dos feitos que alcançam que toda a gente gosta de mostrar. E depois também há as reuniões de família, e o Natal. "Em que somos só os dois que damos presentes e não temos o nosso rebento para os abrir também", descreve.