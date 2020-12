7 ideias para animar a passagem de ano em casa

A tradição de bater tampas de tachos à janela, para afugentar os maus espíritos do último ano, é antiga, mas com toda a gente em casa, vai certamente ganhar força. Com essa convicção, a autarquia de Lisboa desafiou a cantora Áurea, Catarina Furtado, Fernando Mendes, Filomena Cautela e João Baião a fazer a festa com instrumentos domésticos, dirigidos pelo maestro Cesário Costa e o percussionista Marco Fernandes.No dia 31, a partir das 15h, eles vão ensaiar ao vivo, nas redes sociais da câmara, e pedem ajuda para criar uma verdadeira sinfonia de batuques no derradeiro minuto de 2020. Até lá, siga as nossas ideias.De norte a sul, nas ilhas, no estrangeiro, das 20h do dia 31 até às 4h, todos poderão aceder a 20192021.pt (sugerindo um salto temporal a extinguir 2020) e assistir à megapassagem de ano dos artistas portugueses.Basta comprar bilhete, a partir de €5 - a reverter para a União Audiovisual, que os apoia - e aceder ao alinhamento de dois palcos, Principal e Fuse, onde atuam Fernando Daniel, HMB, Aurea, Blaya, Virgul, Djeff, Kitsch, Supa Squad c/ MC Zuka, Aragão, NBC ou Diego Miranda (além de uma pista de música eletrónica). Pelo meio, há entrevistas com os artistas.Quer pôr a família aos pulos, a reproduzir coreografias ao som de grandes êxitos pop? É só procurar um vídeo da música no YouTube, com tutorial dos passos, e imitar.Entre as mais famosas estão Aserejé, de Las Ketchup, Ai Se Eu Te Pego, de Michel Teló, Thriller, de Michael Jackson, Macarena, de Los Del Rio, YMCA, dos Village People, Single Ladies, de Beyoncé, Show das Poderosas, de Anitta, e Despacito, de Luis Fonsi.Nas plataformas de streaming, há vários filmes familiares à escolha. Na HBO, Gru - O Maldisposto, Chovem Almôndegas e a tetralogia Shrek são boas apostas. Quem não adora desenhos animados, pode ver na Netflix a saga Harry Potter - que está também no Canal Hollywood -, musicais como Sente o Ritmo, o clássico Karate Kid e os intemporais cómicos Academia de Polícia e A Máscara, ou aventureiros: Regresso ao Futuro e Indiana Jones e Os Salteadores da Arca Perdida.Ainda para famílias, nos canais TVCine há Caça Polícias com Eddie Murphy, À Noite, no Museu, com Ben Stiller, e Annie, o musical de 1982. No Cinemundo, também há boas opções: O Último Grande Herói, com Arnold Schwarzenegger em registo fofinho, e O Pequeno Vampiro, animação 3D com mensagem gay-friendly.Há os clássicos, que nunca passam de moda, como o Scrabble Monopoly, o Risco, o Cluedo, o Trivial Pursuit, o Pictionary e o Party & Co., mas há ótimas alternativas modernas: o Azul, eleito "melhor jogo" em 2018, é para construir murais de azulejos com a imaginação; o Clube Detetive é para quem gosta de suspense; o Catan (nome da ilha onde os jogadores disputam recursos, terrenos e estradas para desenvolver cidades) é de estratégia, tal como o Pandemic, onde o trabalho de equipa é essencial para combater um vírus.São sinónimo de animação os clássicos de cartas como o Desconfio: distribui-se o baralho por todos e põe-se as cartas num monte, viradas para baixo, sempre com números seguidos ou com o mesmo número mas de naipes diferentes; pode fazer-se bluff, dizendo que se deita uma coisa, deitando outra, pois o objetivo é ficar sem cartas na mão; porém, se um adversário disser "Desconfio!" e se verificar que não é a carta devida, o "mentiroso" fica com o monte todo).Só com papel e caneta, não há como o "Quem Sou Eu?": cada um escreve um nome, colando o papel na testa do conviva do lado, o qual tem de fazer perguntas, que só podem ser respondidas com "sim" ou "não" - Sou mulher? Sou artista? Estou vivo? O "sim" vale nova pergunta, com "não", passa-se ao jogador seguinte. O primeiro a acertar, ganha, o último, perde.Os melhores são os de consola: o Let’s Sing!, de karaoke para a Playstation e a Nintendo Switch põe equipas em confronto a cantar - ao microfone, acessório obrigatório - êxitos pop. Na recém-lançada edição 2021, tem temas como Bad Guy, de Billie Eilish, ou Thank U, Next, de Ariana Grande.Se prefere um quiz, aposte no Saber é Poder: Gerações, focado na cultura pop. Para quem adora coreografias, não há como o Just Dance (que se joga com comando sensorial no braço): a edição 2021 já saiu e inclui canções como Adore You, de Harry Styles, ou Señorita, de Shawn Mendes e Camila Cabello. Os videojogos de desporto, como o FIFA, de futebol, já com versão 2021, também costuma fazer sucesso.Uma pitada de erudição nunca fez mal a ninguém. Uma boa maneira de passar o tempo é cada membro da família ler um poema à escolha para os restantes e depois debater um pouco sobre o seu significado, que nem sempre é unânime: conforme a idade, as metáforas são apreendidas de diferentes maneiras e, como não há respostas certas, a discussão é salutar.Quem não tiver livros apropriados à mão, pode explorar sites como o culturagenial.com, que tem Camões, Vinicius de Moraes, Alexandre O’Neill e Fernando Pessoa, ou o canaldepoesia.blogspot.com (com maior diversidade de autores e menos indicado para crianças) para eleger os poemas da noite.