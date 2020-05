Os mitos são muitos e persistem. Por exemplo, o sexo é apenas coito, a mulher não tem tanto prazer como o homem e ele está sempre disponível.?Ou até que o fim do desejo sexual espontâneo é sinal que a relação está por um fio. Tome nota: numa relação longa o espontâneo é substituído pelo responsivo. Ou seja, o desejo sexual constrói-se. Um dos pontos que pode ajudar a melhorar a sexualidade é reclamarmos o direito ao prazer sexual. Pedro Nobre, investigador e diretor do SexLab, da Universidade do Porto, desfaz esses mitos e revela que estão neste momento a iniciar um estudo sobre o impacto da covid-19 na vida dos casais.

Num dos estudos, querem "analisar o impacto desta situação na sexualidade e intimidade emocional de casais em relações de longa-duração (pessoas casadas e em coabitação)." É um estudo europeu, a decorrer em 7 países da União Europeia (Suécia, Portugal, França, Alemanha, Croácia, Holanda e República Checa). Para participar basta clicar neste link No congresso de Saúde Sexual, defenderam que o prazer sexual é um direito. Porquê?O prazer sexual faz parte dos direitos sexuais, mas está implícito. Ainda temos um conjunto de questões – como o consentimento, (que tem a ver com vários aspetos como a violência, o abuso ou coação sexual); a informação sexual baseada na evidência e não em mitos; o acesso ao planeamento familiar ou a diversidade LBGTQI – que são mais falados. Sabemos que é polémico destacar o prazer até entre os investigadores da área, que defendem que há mais problemas. Só que o prazer está intimamente ligado à sexualidade.