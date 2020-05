ePaper ou encontre-o nas bancas a 27 de maio de 2020.

À primeira vista, a fotografia (veja, na página ao lado) parece exatamente o que é: uma modelo, mundialmente conhecida, a apanhar sol na sua piscina infinita, com o mar em pano de fundo. Mas, na verdade, é mais do que isso: é o repto que Kaia Gerber lançou aos seus seguidores, sobre o livro da semana, Play it as it lays, de Joan Didion.O confinamento da filha de Cindy Crawford, imposto pela Covid-19, em vez de vídeos do TikTok, tem literatura. "Não há música, chamadas ou distrações. Ler é aquilo que me faz sentir equilibrada", disse à revista francesa Paris Match.Com 5,6 milhões de seguidores no Instagram, e uma carreira de já oito anos (começou com apenas 10), Kaia Gerber tornou-se nos últimos anos um ícone de moda, que faz sombra a Cara Delevingne, Kendall Jenner ou às irmãs Hadid. Mas, não lhe subiu à cabeça.