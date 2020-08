Já sabemos o que procuramos nas relações e isso é positivo. Talvez por isso haja mais divórcios. Mas, por outro lado, como alerta a psicóloga Catarina Lucas estamos mais autocentradas e menos tolerantes ao outro. No seu livro Vida a Dois, da editora Influência, partilha um olhar sobre as relações, o casal e a sexualidade. Deixa conselhos práticos, exercícios e aborda todo o tipo de problemas: da infidelidade à pornografia, sem esquecer as rotinas e os desafios dos filhos.Catarina Lucas, que começou a sua atividade clínica em 2011, é doutorada em psicologia clínica e da saúde, na área do casal e da sexualidade. É formadora e revela que os pedidos de ajuda e de terapia de casal têm aumentado nos últimos três anos. "Talvez estejamos a assistir a uma maior consciencialização das pessoas para estes processos ou talvez isso reflita a crise que as relações amorosas atravessam atualmente devido aos enormes desafios que enfrentam." Entrevistámos a autora sobre os desafios que os casais enfrentam, mas a pandemia e o confinamento não podiam ficar de fora.

Qual foi o maior desafio que os casais enfrentaram na pandemia?

Um dos grandes desafios dos casais durante este confinamento foi partilhar 24horas por dia, durante vários dias consecutivos. Não estamos habituados a passar tanto tempo com uma mesma pessoa, seja um companheiro, filho ou colega de trabalho. Habitualmente, o nosso dia é compartimentado em diferentes contextos e com diferentes pessoas. Durante o dia estamos com colegas de trabalho e à noite com a família. Nesta fase, todo o tempo foi passado com as mesmas pessoas. Além disto, a rotina alterou-se totalmente e, contrariamente àquilo que tendemos a dizer, a rotina faz-nos muita falta e quando a perdemos desorganizamo-nos. Foi o que aconteceu durante esta fase em que, os casais se desdobraram, num mesmo espaço, a serem pais, profissionais e cônjuges. Seguramente que esta quebra de rotina, a junção de vários contextos num só e o muito tempo com as mesmas pessoas, foram os grandes desafios dos casais.



Recebeu mais pedidos de ajuda? Porquê?

Os pedidos de ajuda e de terapia de casal têm aumentado muito nos últimos 2/3 anos. Talvez estejamos a assistir a uma maior consciencialização das pessoas para estes processos ou talvez isso reflita a crise que as relações amorosas atravessam atualmente devido aos enormes desafios que enfrentam. Na fase pós-pandemia tivemos muitos relatos de crises, não causadas pelo confinamento, mas sim agravadas pela mesma, ou seja, aparentemente, este período fez emergir situações e problemas que já existiam, mas que se iam arrastando no decorrer do dia-a-dia. Com a convivência diária, esses problemas ganharam outra dimensão e ficaram mais expostos.



Num dos capítulos do seu livro pergunta: o amor para sempre é possível?

Essa é a pergunta de um milhão, sem resposta certa. Quero acreditar que sim! Contudo, para isso, temos que entender as várias dinâmicas de funcionamento de um casal e olhar para as relações numa ótica mais prática. O amor para sempre será um amor que se vai alterando com o tempo. Não amamos aos 40 como amamos aos 20, quando permanecemos com uma mesma pessoa. E é isso que precisamos entender. Precisamos entender que o desejo diminuiu e que, é normal que assim seja, mas precisamos também entender como poderemos dar a volta a isso. Olhar as relações numa ótica mais objetiva pode ajudar-nos a saber como gerir as alterações e as dificuldades que vão surgindo numa relação.



Escreve que "o amor não é estático, mas sim mutável ao longo do tempo." O que quer dizer com isso?

Quase sempre idealizamos o amor como algo estático, algo que não se alterará com o tempo. Desejamos amar o outro e que o outro nos ame da mesma forma durante anos a fio. Com o tempo vamos percebendo que as coisas não funcionam exatamente desse modo. Alguns têm a capacidade de compreender que o amor se altera, que não é estático, outros nem por isso. Não significa isto que o amor numa relação com 20 anos seja menor que numa relação com 2 anos, é apenas diferente. E é isso que muitas vezes não entendemos e que nos leva a querer sentir de novo o que tendemos a sentir no início das relações. Achamos que o expoente máximo de amor é quando sentimos euforia, paixão, desejo, "borboletas na barriga". Mas talvez não haja um expoente máximo, mas sim algo que se altera e que pode continuar a ser gratificante.





Livro Vida a Dois, de Catarina Lucas



Uma boa relação existe sem uma vida sexual saudável?

É difícil, contudo, depende do tipo de relação que estabelecemos. As relações mantêm-se por várias razões e nem sempre é pelo amor romântico, mas sim por algo mais fraternal ou porque é cómodo. Não há qualquer problema com isto, desde que entendamos que é disso que estamos a falar. Contudo, por norma, queremos sentir o amor romântico e o desejo nas relações conjugais que estabelecemos, o que se incompatibiliza com o amor fraternal que muitas vezes os casais sentem. Por isso, é possível ter uma boa relação sem vida sexual com o outro elemento do casal, desde que o princípio que a sustenta seja um amor mais fraternal ou companheiro. Quando desejamos sentir o amor romântico, desejar e sermos desejados, é difícil permanecer numa relação onde não haja uma vida sexual satisfatória, frisando que, aquilo que é satisfatório para uns não o é para outros.



O peso do sexo nas relações é variável?

É muito variável e liga-se diretamente com as necessidades de cada indivíduo. O desejo sexual difere entre as pessoas, logo o peso que lhe damos também. Contudo, importa perceber se um menor peso do sexo nas relações não pode esconder problemas de funcionamento individual e de casal. Medos, inseguranças, traumas, disfunções ou infidelidades podem ditar um "menor peso" da vida sexual, sem que seja necessariamente verdade. A realidade é que, outras variáveis nos impedem de viver a sexualidade de forma mais ativa, embora as camuflemos com um "para mim não é importante".



Uma das grandes dúvidas é como escapar à rotina. Quais são as suas dicas?

A minha maior dica é "dar a mão à rotina". Não conseguimos viver sem ela ou fora dela. Aliás, precisamos dela para sentir segurança e estabilidade. A rotina traz-nos previsibilidade e uma certa sensação de controlo, algo que o ser humano tanto deseja. Ninguém consegue viver na incerteza constante. Precisamos ter algum nível de certeza que para a semana a nossa vida se mantém tal como a conhecemos, caso contrário viveríamos em constante sobressalto. A rotina traz-nos essa sensação de tranquilidade, por isso, precisamos olhar para ela com outros olhos e aprender a valorizar essa mesma rotina. Todavia, também precisamos criar "balões de oxigénio" em que funcionamos fora da rotina. Precisamos sentir esse desconhecido de vez em quando. Se por um lado precisamos de previsibilidade, também precisamos de novidade e a quebra da rotina traz-nos isso. Somos, por isso, seres de grandes ambivalências.



Diz que um dos problemas comuns são os filhos, porquê?

Os filhos são um dos maiores desejos de um casal, é como se fosse a concretização do amor que o casal sente. Contudo, os filhos trazem também muitas dificuldades, nomeadamente as divergências nos estilos parentais. Trazem também o distanciamento do casal, sobretudo nos primeiros anos, uma vez que o casal se dedica quase em exclusivo a cuidar do bebé, deixando de funcionar enquanto casal romântico. E os filhos vão-se mantendo toda a vida até serem autónomos, logo, é uma variável que permanecerá e trará a cada fase de desenvolvimento desafios diferentes. Logo, o casal está em constante ajustamento aos filhos e às suas necessidades.





Como se devem gerir as discussões?

Acima de tudo, o casal precisa trabalhar a sua capacidade empática, isto é, colocar-se no lugar do outro e olhar o mundo pelos olhos do outro. Calçar os sapatos do outro permite-nos amainar muitas discussões. A grande dificuldade é que, mesmo quando o tentamos fazer, estamos quase sempre a colocarmo-nos no lugar do outro, mas ainda assim a ver com os nossos olhos, ou seja, condicionados pelas nossas crenças, valores, vivências... Devemos aprender a ver o outro como diferente de nós, com necessidades próprias. Respirar e acalmar antes de responder ou questionar. Olhar o outro como um elemento da nossa equipa e não como um adversário também é importante. O casal joga na mesma equipa e não em equipas rivais.



Quando é que um casal deve avançar para o divórcio?

Quando sente que o sentimento se perdeu, quando olhamos para o outro e deixou de fazer sentido, quando não conseguimos projetar o nosso futuro com o outro. Quando as discussões são constantes e as divergências inultrapassáveis e quando se atingiram pontos de rutura e desrespeito a um nível irreversível. Todos merecemos ser felizes e, quando sentimos que neste caminho já não é possível, talvez seja altura de procurar outro caminho.



Há cada vez mais divórcios em Portugal, porquê?

Porque já não nos contentamos com relações onde não somos felizes. As pessoas entenderam que merecem e devem ser felizes e, quando não o conseguem na relação em que estão, tendem a ponderar outros caminhos.

Contudo, esta premissa pode vir armadilhada, algo que explico também no livro Vida a Dois. Somos seres permanentemente insatisfeitos e que fazem a felicidade depender do alcançar de objetivos. E, por esta ordem de ideias, nunca nos sentiremos suficientemente felizes. Uma vez que as relações se alteram com o tempo, poderemos sentir que não estamos felizes e procurar outra relação com o intuito de encontrar essa felicidade. É preciso ter algum cuidado na análise que fazemos das relações, a fim de não cairmos na tentação de procurarmos constantemente a felicidade quando poderemos até já a ter encontrado sem nos apercebermos.

Por outro lado, as pessoas estão mais autocentradas e menos tolerantes ao outro. Fazem menos esforços para se ajustar ou para negociar mudanças na relação. Com facilidade desistem, o que também leva à rutura nas relações.





A autora tem uma especialização em sexologia



Acha que hoje as pessoas têm pouca resiliência para trabalhar uma relação?

Se por um lado, não devemos permanecer em relações infelizes, por outro lado, devemos entender que permanecer felizes numa relação dá muito trabalho. Conciliar duas pessoas, com vivências diferentes, formas de estar diferentes, famílias diferentes, entre outros fatores, é uma tarefa difícil. Exige esforço permanente e nem sempre temos essa disponibilidade. Começamos a assumir a relação como garantida e deixamos de investir. O dia-a-dia absorve-nos e tira-nos energia que deveríamos canalizar para a relação. Além disso, a autocentração em que vivemos leva-nos a desinvestir do outro.



Qual costuma ser o maior problema apresentado pelos casais?

A falta de diálogo e de sinceridade costuma afetar muito o casal e está na base de muitos problemas. Uma área crítica e pouco conversada é a sexualidade. Muitas discussões e mal-estar no casal assentam em questões sexuais não dialogadas. É comum em terapia de casal, as questões sexuais chegarem camufladas por outras queixas. A dificuldade em nos colocarmos no lugar do outro e sermos compreensivos é também muito comum.

Diz que perdoar é o melhor remédio. Em que situações e até quando?

Errar é humano e jamais conseguiremos eliminar o erro do nosso dia-a-dia, embora o possamos tentar minimizar. Do mesmo modo, não conseguiremos voltar atrás e alterar aquilo que fizemos. Todavia, o nosso comportamento magoará muitas vezes o outro e vice-versa. Nestas situações perdoar é essencial. O perdão é um ato voluntário que realizamos em relação ao outro, mas cujo benefício se manifesta em quem perdoa. Perdoar diminui os sentimentos negativos sentidos por quem se sente magoado, nomeadamente a revolta, a raiva e a frustração. Quando perdoamos gera-se um sentimento de apaziguamento. As situações do dia-a-dia precisam ser perdoadas, assim como erros mais significativos que possam ter sido cometidos. Contudo, perdoar não significa permanecer numa relação, pois perdoar não significa esquecer nem quer dizer que consigamos conviver com as consequências de determinado erro.



Criou um diário de interações. Qual é o objetivo?

A comunicação é uma das áreas de maior dificuldade dos casais, por isso, criei um diário de interações, de modo a que possamos monitorizar as nossas interações e alterarmos estilos comunicacionais disfuncionais. Nesse diário, proponho que, durante 7 dias se identifiquem os erros de comunicação e que se reflita sobre como poderão ser alterados no futuro e como poderíamos ter agido de forma diferente. Só conseguimos alterar aquilo que previamente identificamos. Este diário pode ser feito por qualquer pessoa e a ideia é que, aquilo que numa fase inicial é feito por escrito, seja depois automatizado e se crie uma aprendizagem deste mecanismo de alteração de padrões de comunicação.



Diz que "as regras não existem, cada casal dita as suas". Mas que conselhos gerais daria a um casal?

No meu livro, deixo 10 dicas genéricas e básicas para manter uma relação saudável. 1 – compreender que o amor se altera; 2- tirar partido de cada fase do amor; 3- conversar sobre os problemas e encontrar soluções; 4- fazer cedências; 5- ser empático e colocar-se no lugar do outro; 6- conviver com a rotina; 7- quebrar essa rotina de vez em quando; 8- estimular o desejo no casal; 9- sair e acalmar para diminuir discussões inúteis; 10- partilhar



Porque se interessou por este tema na sua prática clínica?

Foi bastante orgânico. Comecei ainda no mestrado, onde comecei por estudar o ciúme e a sexualidade. A partir daí, as coisas funcionaram encadeadas. Como me tinha dedicado a essa área, as pessoas também me procuravam por isso e, quanto mais me procuravam, mais eu me interessava. Mais tarde senti necessidade de me formar em terapia de casal e em sexologia, o que me conduziu ainda mais para estes temas, culminando no doutoramento que hoje me encontro a fazer e no livro Vida a Dois. Fui descobrindo ao longo dos anos que o casal e a sexualidade são de uma complexidade enorme. Quanto mais estudo e mais trabalho na área mais percebo o quão complexas são as relações e como é difícil faze-las funcionar, sobretudo na sociedade atual. Mas é altamente gratificante trazer estes temas para cima da mesa, trabalha-los e desmistifica-los. Sinto que precisamos olhar para as relações de outra forma e creio que posso acrescentar alguma coisa nesse sentido, mesmo que seja apenas um grão de areia num deserto.