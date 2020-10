A Covid-19 mudou as nossas vidas e será que mudou o sexo? São muitas as questões que ficam por responder: Será que o desejo sexual diminuiu? Houve mais relações sexuais solitárias? Virtuais? E a violência sexual aumentou? Para tentar perceber qual foi o impacto na sexualidade, o SexLab, da Universidade do Porto, está a realizar um estudo internacional sobre impacto da pandemia na saúde sexual e reprodutiva em parceria com várias instituições. O objetivo é comparar os dados entre países e perceber o posicionamento de Portugal no contexto global. Mas para isso precisa de participantes.

O questionário está online e basta clicar neste link e participar. Porque só com um número elevado de participantes será possível tirar conclusões sólidas. Para responder tem de ter pelo menos 18 anos e viver em Portugal. Depois é preencher este questionário online que é anónimo. O estudo "O Impacto da COVID-19 na Saúde Sexual" é dirigido pelo Grupo de Investigação em Sexualidade Humana da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, e coordenado por Pedro Nobre e Inês Tavares.

Como explica à SÁBADO, Pedro Nobre: "Este projeto tem uma dimensão internacional significativa, incluindo mais de 30 países dos cinco continentes (e não apenas de países desenvolvidos ocidentais e do hemisfério norte), permitindo conhecer o impacto da pandemia e medidas de confinamento e distanciamento social, em diferentes dimensões da saúde sexual e reprodutiva."

Porque é que é importante a dimensão global do I-SHARE (International Sexual Health and ReproductivE health survey)? "Esta dimensão global permitirá conhecer as diferenças e semelhanças em diferentes países sobre o impacto da pandemia nos comportamentos sexuais e na saúde sexual, mas também em áreas muitos importantes como a violência sexual e violência nas relações de intimidade, acesso ao planeamento familiar, contracetivos e serviços de apoio à gravidez e ao parto, tratamentos de HIV, saúde mental e mutilação genital feminina."



Mudanças políticas

As análises serão feitas ao nível nacional (por país), regional (por regiões do globo) e internacional e, no final do estudo, defendem os investigadores, os resultados serão traduzidos em recomendações políticas. "O facto de Portugal estar envolvido neste projeto como um dos países promotores revela também o reconhecimento internacional da nossa capacidade de mobilizar recursos e do conhecimento instalado nesta área em termos de investigação."



E acrescenta: "Mas mais importante do que tudo será a implicação que este conhecimento pode ter na implementação de medidas políticas e de saúde pública que visem promover a saúde sexual e reprodutiva ao nível global e ao nível de cada país em particular. Ou seja, não se trata apenas de conhecer a realidade, mas também de como o conhecimento científico sobre as consequências da pandemia pode ajudar a influenciar e a definir políticas públicas que previnam problemas e promovam a saúde sexual e reprodutiva."