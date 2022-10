O aumento de preços também chegou aos animais de estimação

Os preços da alimentação e de artigos para animais também foram afetados pela inflação e houve produtos que registaram um aumento de preço de 200% desde o início do ano. Foi o caso dos snacks e biscoitos para animais domésticos, que, de acordo com uma análise do site de comparação de preços Kuanto Kusta, ficaram 208,97% mais caros. Se no primeiro quadrimestre (janeiro, fevereiro, março e abril) o preço médio era €3,12, no segundo (maio, junho, julho e agosto) chegou aos €9,64.