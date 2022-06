Urso morre depois de ser atirado de um precipício por ursa fêmea

Uma ursa enfrentou um urso macho para proteger a sua cria e atirou-o de um penhasco perto da Peña de Santa Lucía, em Espanha. O momento foi gravado por duas pessoas que se encontravam no local, no passado domingo. O macho, que pesava 217 quilos, acabou por morrer e a ursa fêmea, segundo os vestígios de sangue encontrados no local, terá ficado gravemente ferida.