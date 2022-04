Cães vegan são mais saudáveis que os que comem dietas convencionais

Um estudo publicado na revista Plos One revela que uma dieta vegana, sem carne e alimentos processados, pode trazer benefícios para a saúde dos cães e também é mais sustentável.



Investigadores da Universidade de Winchester, no Reino Unido, acompanharam a saúde de 2.536 cães através de inquéritos respondidos pelos donos. Pouco mais de metade dos animais eram alimentados com dietas convencionais à base de carne, um terço era alimentado só com carne crua e 13% tinham dietas veganas.