“Deixei de trabalhar e passava os dias a beber”

Nuno Ferreira é jornalista e escritor. Colaborou com o jornal Expresso e trabalhou no Público. Quinze meses sóbrio depois de entrar numa comunidade terapêutica, escreveu um livro sobre como o álcool afetou a sua vida. Tem 59 anos.

"Deixei de beber no fim de 2019 quando estava perto de sofrer uma cirrose. Não posso dizer que tive momentos maus, porque os anos anteriores foram bem piores. Talvez o mais difícil seja manter o convívio com os amigos, porque não posso participar nas rodadas. Aqui, na Caparica, pedi para não me oferecerem álcool. Continuo a ir ao mesmo café: eles bebem os seus Brandy Croft e eu os meu Iced Tea.