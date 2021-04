O meu filho é autista, e agora?

Por Autismo, entende-se uma perturbação caraterizada por um distúrbio cognitivo, acentuado na comunicação, comportamento e socialização de uma criança/jovem, ou até mesmo num adulto.





Dizem os especialistas, que o Autismo é geralmente diagnosticado na infância, entre os 12, 18 meses, 2 ou 3 anos de idade.A presença do Autismo na nossa família iniciou-se por volta dos 18 meses, porque, até lá, todo o desenvolvimento físico e mental do Ricardo foi considerado "normal". Em bebé ele palrava, brincava com os brinquedos da sua idade, seguia-nos com o olhar, balbuciava pequenas palavras, chegando a dizer "mamã", tendo começado a andar aos 14 meses.Ainda antes da entrada para a creche, aos 18 meses, o Ricardo não se dava pelo nome (parecia surdo), apenas brincava com um único brinquedo, adorava ver televisão, principalmente os desenhos animados, e tinha um fascínio pela máquina de lavar roupa, principalmente quando esta estava em circuito de lavagem.Creio que, à semelhança de outros pais, e após o alerta da educadora, tudo indicava que o Ricardo, principalmente porque aos 24 meses não dizia nenhuma palavra, não brincava com os pares, adorava ver-se ao espelho, e as chamadas estereotipias (repetição involuntária de tiques/gestos, movimentos e palavras ou expressões verbais) eram mais que muitas.Porque nessa alturae nem sequer sabíamos de que perturbação se tratava, fomos aconselhados pela Pediatra do Ricardo a consultar um Neuropediatra, e posteriormente um Pedopsiquiatra.Daqui por diante, e após a passagem por vários Pedopsiquiatras, pois ficarmos apenas por uma opinião parecia-nos pouco, após realização de vários exames, testes, etc., eis queTudo pára, o mundo desaba sobre nós e parece que ficamos sem chão e caímos para um buraco escuro onde as dúvidas são mais que muitas.Porque razão ele é diferente? O que fizemos de errado?Enfim, mil e uma dúvidas e culpas ocuparam o nosso pensamento.Posteriormente a tudo isto, e porquee tentar tornar a vida do nosso filho igual à de tantas outras crianças "ditas normais", deu-se início a um ciclo de terapias individuais (terapia da fala; psicomotricidade; terapia ocupacional, colónias de férias para crianças com necessidades educativas especiais (NEE); natação adaptada; Hipoterapia), tentando sempre que o défice mental e comportamental do Ricardo fosse ficando mais equilibrado, relativamente ao seu desenvolvimento físico., isto é, a repetir palavras, no seu caso todas elas relacionadas com comida (pão, batata, arroz, massa, carne, peixe, bolacha).O percurso escolar do Ricardo foi feito no ensino público até à idade dos 11 anos, com um pedido de adiamento de entrada para o primeiro ano do ensino público. Com a passagem para o 5.º ano de escolaridade, e porque enquanto pais temos a perfeita noção e bom senso, creio eu, de que o nosso filho não se encontrava preparado para se adaptar a uma nova escola, a um novo espaço físico, onde a sensibilização para este tipo de deficiência, por vezes não é a mais adequada, pois fala-se muito de inclusão, mas infelizmente ela está muito longe de existir, tomámos, então,Tudo tem uma explicação. Esta alteração, embora difícil para os pais, devido ao cumprimento dos seus trabalhos, à alteração dos horários escolares do Ricardo, e à falta de Centros de Atividades de Tempos Livres que aceitem este tipo de crianças, levou-nos a avançar com esta decisão.Se para nós pais foi difícil, também o foi para o Ricardo, pois com quase 12 anos de idade, e no meio da sua perturbação cognitiva, também ele não percebia o porquê dos(as) outros(as) crianças não falarem e algumas delas terem de se deslocar em cadeiras de rodas.E num adolescente com Autismo, os desafios para os pais tornam-se ainda mais complicados: o corpo ganha novas formas; as alterações comportamentais são muitas; a impulsividade; a agressividade; a resistência às alterações na rotina; a pouca flexibilidade às mudanças e a ansiedade.Há que tentar saber lidar com tudo isto, sendo que cada jovem reage de maneira diferente, e o- Necessidade de pouco apoio (grau maisdo autismo);– Necessidade de apoio substancial (apresenta umdeficit na comunicação e um acentuado distúrbio e perda a nível de socialização);– Necessidade de apoio constante (prejuízo na comunicação verbal e não- verbal; comportamentos repetitivos e restritos; inflexibilidade no comportamento; agressividade; impulsividade; autoagressão).No meio do, eis que surge, ainda, outra patologia. Também os médicos e especialistas dizem que com a adolescência poderão desenvolver-se outras doenças. Aí nós pensamos, já não bastava o Autismo?Com a maior das sinceridades vos digo que, viver com, mas viver com a epilepsia aliada ao autismo é uma coisa "medonha". Assistir ao nosso filho a ter uma convulsão, cair para o chão, contorcer-se todo, a espumar pela boca e a revirar os olhos, como se tivesse possuído por algo sobrenatural, é de uma impotência total. Resta-nos tomar as precauções devidas até que a convulsão passe, e então respirar fundo.No carrossel do Autismo não existem só coisas menos boas, existe a aprendizagem e, principalmente o facto de vermos o mundo de uma forma diferente.Nem todos são capazes de lidar com a diferença, porque, com se costuma dizer, quem não vive com o autismo só vê a ponta do iceberg. E é aqui que reside a nossa força e a nossa diferença enquanto pais de uma criança ou jovem com autismo.Por vezes as forças faltam, e tudo desaba. Por vezes o pensamento conduz-nos a sonhos que ficaram interrompidos quando há 15 anos atrás tudo parecia normal.Resta-nos viver um dia de cada vez, e principalmente sentir que o nosso filho é feliz, porque:. (Rupert Isaacson)Ana Clara GonilhoUnião Mutualista Nossa Senhora da Conceição - Montijo