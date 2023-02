O cão torturado por narcotraficantes que pode ser o rei da América

Pay de Limón é um cão mexicano que, com um ano de vida, sofreu maus-tratos às mãos de um gangue de traficantes de droga. Cortaram-lhe as patas para treinar o corte de dedos a pessoas raptadas. Contudo, 12 anos depois, o cão tem próteses e uma vida normal num abrigo para animais: e em março, pode tornar-se o "cão favorito da América".





Para já, chegou aos quartos de final, e no dia 9 saber-se-á se passa à próxima fase. Patricia Ruiz, do abrigo para animais Milagros Caninos, relata que Pay de Limón - significa "tarte de limão" - é "um sobrevivente da crueldade humana e dos grupos de crime organizado". "Ele não sente ressentimentos contra ninguém. Os humanos guardam mágoas. Os cães não", sublinha.O cão foi encontrado em 2011 dentro de um caixote do lixo no estado de Zacatecas, onde foi deixado para morrer. Depois dos primeiros socorros, a associação Milagros Caninos, nos arredores da Cidade do México, conseguiu angariar dinheiro para lhe comprar próteses.Caso vença o America's Favorite Pet (o nome do concurso), Pay de Limón levará um prémio de 5 mil dólares (4.700 euros) para casa e será fotografado para a revista Dogster. O resultado final só será conhecido a 23 de março.Patricia Ruiz assinala que a história do cão ensina "todos a dizer que conseguem, a dizer sim à vida apesar de tudo".De acordo com a informação no seu perfil do concurso, Pay de Limón adora "correr, brincar e passar tempo com crianças". "É muito querido! E gosta de ser fotografado. Se pudesse, comeria manteiga de amendoim o dia todo!"