Proteo, o cão mexicano que morreu a salvar vidas na Turquia

O governo mexicano lamentou na madrugada deste sábado a morte de Proteo, um dos dez cães enviados pelo país para a Turquia para ajudar nos esforços de busca e resgate de vítimas do sismo. Ainda não se sabe o que causou a morte do animal, mas terá ocorrido durante os trabalhos entre os escombros.





Tópicos mexico cão proteo

A morte do pastor alemão foi anunciada pela secretaria de Estado da Defesa do México. "Obrigado Proteo pelo teu trabalho heróico, cumpriste a missão cãozinho do exército mexicano", lê-se num tweet.O cão era um dos animais com entre 3 e 8 anos enviados para a Turquia: os outros chamam-se Tardio, Kiara, Teología, Timba, Barato, Territorio, Balanceo, Bureta e Biósfera.O secretário dos Negócios Estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, reconheceu Proteo por "exaltar o nome do México e do nosso povo".As palavras do seu tratador, Villeda, foram partilhadas no TikTok da secretaria da Defesa: "Só me resta agradecer por me ter trazido. Lamentavelmente não irás voltar comigo. Iremos voltar a ver-nos algum dia."