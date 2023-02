Praia algarvia entre as melhores do mundo

O site Tripadvisor elaborou uma lista com as 25 melhores praias do mundo e entre elas está uma praia portugues: a Praia da Falésia, em Olhos de Água, no Algarve.







A Praia da Falésia, em Albufeira, é uma das muitas da linha costeira mais a sul Turismo do Algarve

Baía do Sancho, Brasil Eagle Beach, Aruba Cable Beach, Austrália Reynisfjara, Islândia Grace Bay, Ilhas Turcas e Caicos Praia da Falésia,Portugal Radhanagar, Ilhas de Andamã e Nicobar Spiaggia dei Conigli, Ilha da Sicília, Itália Varadero, Cuba Ka'anapali, Havaí Siesta Beach, Florida Driftwood, Georgia Manly Beach, Austrália Seven Mile Beach, Grand Cayman La Concha, Espanha Kelingking, Bali Playa de Muro, Espanha Playa Manuel António, Costa Rica Ipanema, Rio de Janeiro, Brasil Nungwi, Tanzânia Falassarna, Grécia Nissi, Chipre Playa Norte, Isla Mujeres, México Magens Bay, St. Thomas, Ilhas Virgens dos EUA Lagoa de Balos, Grécia

Tópicos praia Portugal Algarve

A lista do site de viagens, restaurantes e alojamentos foi elaborada de acordo com as avaliações feitas pelos utilizadores na sua plataforma. De todas as listadas, a melhor classificada fica no Brasil, mais precisamente no arquipélago de Fernando de Noronha, no Estado de Pernambuco: a praia da Baía do Sancho. Na lista do ano passado, esta praia de acessibilidade dificultada tinha ficado em 7º lugar na lista do site.O ano passado, a Praia da Falésia foi escolhida como a 12.ª melhor praia do mundo, subindo seis posições.O pódio é completo por Eagle Beach em Aruba e a Cable Beach, na Austrália. À frente da praia da Falésia estão ainda a praia Reynisfjara (Islândia) e a Baía Grace (Ilhas Turca e Caicos). De todas as praias do topo, apenas a praia Reynisfjara não é de areia dourada (é areia vulcânica, escura).Confira abaixo a lista total