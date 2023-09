O adeus a 300 anos de história: árvore cortada por 'vandalismo' no Reino Unido

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em 2016 este bordo foi considerado a árvore do ano do Reino Unido.Agora, as autoridades tentarão salvar o que restou: um toco de uma árvore saudável. Estão a ser recolhidas sementes e armazenados ramos, e há esperança que um rebento surja do toco.Jon Stokes, do The Tree Council, uma instituição que promove as árvores no Reino Unido, considerou "muito difícil" saber se a árvore sobreviverá, "mas vale a pena ter esperança". "Nesta altura do ano, as árvores começam a armazenar energia nas suas raízes para a época de crescimento do ano que se aproxima - e é possível que a árvore possa dar alguns rebentos na próxima primavera. Se aparecerem, demorará várias décadas para uma nova árvore se desenvolver, mas pode haver uma chance."