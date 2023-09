Podem 42 mil árvores bebés compensar abate de 1.800 sobreiros adultos?

No passado dia 1 de agosto, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, emitiu um despacho através do qual informou que seriam abatidos 1.821 sobreiros, em Sines. O espaço de 32 hectares vai dar, assim, lugar ao Parque Eólico de Morgavel da EDP Renováveis. Como forma de compensar a natureza que iria ser destruída, o Governo propôs plantar cerca de 42 mil árvores. No entanto, apesar da decisão ser de "imprescindível utilidade pública", para Duarte Cordeiro, esta medida já está a ser contestada.